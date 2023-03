Roma, sgomberato insediamento abusivo vicino alla Tangenziale. Rocca-De Salazar: legalità ripristinata

03 marzo 2023 a

Un altra vicenda che definisce, purtroppo, il quadro sulle sacche di degrado che affliggono Roma. Un insediamento abusivo sotto la tangenziale (ponte delle Valli-Viale Somalia) è stato sgomberato, con l’area interessata successivamente bonificata. Nella mattinata di oggi, infatti, gli agenti della polizia locale sono intervenuti allontanando un gruppo di senzatetto di etnia rom e grazie all'ausilio di operatori Ama hanno rimosso tende e suppellettili presenti nell’area.

L’iniziativa ha suscitato reazioni politiche. Francesco De Salazar consigliere Municipio II di FdI e Federico Rocca consigliere FdI dell'Assemblea capitolina hanno dichiarato: "Grazie ai nostri continui esposti presentati alle Forze dell'Ordine, stamane è stato sgomberato l'insediamento abusivo sotto lo svincolo della Tangenziale davanti a viale Somalia e via Mascagni. Un risultato ottenuto anche grazie alle numerose segnalazioni dei cittadini. È una giornata importante per il quartiere e per questo vogliamo ringraziare le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, mentre le Istituzioni municipali e comunali hanno permesso e permettono il prolificare di insediamenti abusivi e discariche abusive nel quartiere causa principale dei quotidiani roghi tossici".