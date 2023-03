Mercedesz Henger canta con Ilenya: una canzone per la nostra amicizia

Stefano Di Capua 02 marzo 2023 a

“Il girone della giostra”, è questo il titolo della nuova hit dell’influencer Mercedesz Henger in featuring con la cantante – e amica di una vita – Ilenya. Il brano, che in pochissimo tempo è diventato un vero e proprio tormentone, racconta proprio l’adolescenza spensierata delle due protagoniste al Luneur Park di Roma e il forte legame di amicizia che da sempre le unisce. La canzone, però, si propone anche come metafora esemplare di un’esistenza che, spesso, è sovrastata dal caso. Tutto gira, tutto muta, ogni cosa ritorna. Ho deciso di raggiungere Mercedesz per saperne qualcosa di più a riguardo.

Mercedesz, come nasce “Il girone della giostra”?

“Io e Ilenya ci conosciamo da oltre dieci anni. Lei è una cantante professionista, è partita dalla lirica per poi approdare alla musica leggera. Trascorriamo sempre molto tempo insieme e abbiamo in comune la passione per la musica. Dunque, fare un brano insieme è stato un passaggio quasi naturale. Lei è, senza dubbio, molto più esperta di me, quindi mi ha aiutata tanto. Io ci ho messo del mio soprattutto per quanto riguarda la presenza scenica nella realizzazione del relativo video clip”.

Di che parla esattamente la canzone?

“Io e Ilenya abbiamo trascorso gran parte della nostra adolescenza al Luneur Park di Roma. Ci siamo divertite tanto, in un periodo in cui era bello poter essere ancora felici e spensierate. La canzone racconta proprio la nostra amicizia, quei tempi andati in cui sognavamo l’amore. Siamo due romanticone. Ecco, il pezzo parla anche di amore ma, allo stesso tempo, è una metafora sulla caducità della vita: tutto passa, tutto gira, tutto a volte ritorna”.

Com’è nato, invece, il coloratissimo videoclip che promoziona il brano?

“Beh, ci siamo divertite come due matte a realizzare il videoclip musicale. Abbiamo deciso di farlo un po’ trash ma molto colorato, con un balletto che è diventato già un tormentone, un corpo di ballo e degli outfit particolari che mi sono piaciuti moltissimo”.

Progetti per il futuro?

“Per adesso, ci stiamo impegnando a promuovere la nostra canzone ma non per una mera questione lavorativa, semplicemente perché ci piace stare insieme, ci divertiamo a fare queste cose tanto che, anche se in passato mi sono già cimentata nella musica, con questo nuovo brano ho capito che, forse, questa strada può essere quella giusta, che può valere la pena di coltivarla e di puntare ancora più in alto”.