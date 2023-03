Filottrano ospita la serata filosofica. Tra gli ospiti anche Diego Fusaro

Francesco Fredella 01 marzo 2023 a

Una serata dedicata alla cultura filosofica, ma non solo. Sabato scorso, presso Villa Gentiloni, a Filottrano, nel marchigiano, è andata in scena la kermesse culturale alla presenza del filosofo Diego Fusaro, del politico Gianluca Crocetti e del dj di Radio Arancia con il maestro della sartoria internazionale Luca Paolo Rossi a fare gli onori di casa. Nell’occasione, si è disquisito di ottimismo, lanciando un vero e proprio movimento filosofico e artistico dedicato all'ottimismo. La serata, che si è rivelata un successone, è stata partecipatissima, con cultura e filosofia e, poi, musica e prelibatezze del territorio quali ingredienti vincenti. Quella di sabato scorso, è stata solo la prima di una serie di serate che avranno per oggetto portante la cultura filosofica con la presenza di Diego Fusaro, sempre a Villa Gentiloni, a Filottrano. Nelle terre, tradizionalmente abbinate al pessimismo di Leopardi, si è provato a far valere ragioni di ponderato ottimismo filosoficamente fondato, nel tentativo di mostrare come il mondo non sia un destino da accettare passivamente ma sia piuttosto ciò che di esso sappiamo fare con il nostro ottimismo della volontà.