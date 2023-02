Lo studio medico ortopedico, come sceglierlo

28 febbraio 2023 a

Studio medico ortopedico, cosa è esattamente?

La salute e il benessere del nostro apparato muscolo-scheletrico, composto da ossa, muscoli e tendini, rappresentano un fattore imprescindibile per il nostro benessere generale, e richiedono cura non solo in caso di patologie, di tipo cronico, acuto, degenerativo, o in caso di traumi, ma anche tutte le volte in cui vogliamo svolgere una visita di controllo.

Lo studio medico ortopedico è proprio il luogo in cui prendersi cura del nostro apparato muscolo-scheletrico.

Come scegliere uno studio ortopedico?

Per scegliere un valido studio medico ortopedico, a Roma come in qualsiasi altra città della penisola, è comunque necessario avere raccolto alcune informazioni. È importante come primo passo raccogliere ogni informazione possibile sui titoli di studio del medico o dei medici ortopedici che fanno parte dello studio.

Un medico ortopedico è nei fatti un medico specialista che, in seguito alla laurea in medicina e chirurgia ha superato il concorso nazionale per il percorso di specializzazione in ortopedia e traumatologia. La laurea e la specializzazione non bastano, per sincerarsi di avere a che fare con uno specialista serio, bisogna poi informarsi sui diversi corsi di aggiornamento frequentati periodicamente.

Ci sono ulteriori informazioni che sarebbe opportuno conoscere, per avere maggiore sicurezza in merito allo studio ortopedico da scegliere. L’esperienza professionale avuta tanto in ambito pubblico quanto in ambito privato, i tirocini svolti e la pubblicazione sia di articoli che di libri sono altre variabili di cui tenere conto per la scelta.

Tutte queste informazioni sono ormai solitamente reperibili sul sito web dello studio ortopedico, portale che non rappresenta l’unica fonte da cui attingere indicazioni. Anche una ricerca online può rivelarsi utile per conoscere i pareri dei pazienti che hanno già avuto modo di visitare lo studio ortopedico su cui si stanno svolgendo ricerche.

Come si svolge la visita in uno studio ortopedico?

Sapere in anticipo come si svolge una visita ortopedica può essere un altro elemento di valutazione. La visita ortopedica inizia con una intervista che verte sui sintomi che il paziente accusa; in questo modo il medico ortopedico può avere delle indicazioni di massima sul problema che sta per affrontare.

Segue poi la cosiddetta anamnesi, ovvero la storia clinica del paziente, durante la quale vengono condivise informazioni in merito alle condizioni generali di salute, le malattie avute nel passato, l’eventuale attività fisica svolta o le possibili patologie familiari. Lo specialista può quindi passare all’esame obiettivo, che gli permette di osservare i possibili sintomi e i segni della patologia che può interessare la muscolatura, i tendini o l’apparato scheletrico del paziente.

Scegliere lo studio ortopedico più adatto al proprio caso significa anche essere certi degli esami diagnostici che possono essere svolti in sede. Esami quali una radiografia che, in caso di traumi, è utile per appurare la presenza di una frattura. Quando si ha una frattura più complessa si deve invece poter ricorrere ad una tomografia computerizzata, esame che offre una maggiore capacità di lettura delle condizioni dell’osso. Senza dimenticare la risonanza magnetica, che permette di osservare le strutture muscolari e i legamenti.

Dovrebbe essere scelto, di conseguenza, uno studio ortopedico che preveda gli opportuni esami strumentali.

Quali malattie sono trattate in uno studio medico ortopedico?

Le malattie e, più in generale, le condizioni che sono trattate in uno studio ortopedico sono diverse. Ci sono ad esempio i dolori articolari che possono interessare il ginocchio, la schiena, le mani o i piedi, oppure ci sono gli infortuni a danno delle articolazioni, come nel caso delle distorsioni e delle lussazioni.

Ci sono anche infortuni a carico dei nostri muscoli, come la contrattura o lo stiramento. Ma il campionario è comunque piuttosto lungo e comprende anche l’ernia del disco, la sindrome del tunnel carpale, la scoliosi o il piede piatto. Fino alle tendiniti e le borsiti.

Quanto costa una visita ortopedica?

Il costo di una visita ortopedica può variare, e dipende primariamente dal tipo di visita di cui si ha bisogno. Per fornire delle indicazioni di massima si può dire come una prima visita abbia un costo medio vicino agli 80 euro, un costo che diminuisce o cresce anche in base alle competenze dei singoli medici specialistici e agli anni di vita dello studio ortopedico.

Si ha un aumento nel costo della visita ortopedica in tutti quei casi in cui, per avere una diagnosi certa e utile per la più adatta terapia, sono necessari esami diagnostici di approfondimento.