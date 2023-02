22 febbraio 2023 a

Un momento di studio per fare il punto sull’importanza dell’alimentazione e della sua funzione preventiva per il benessere e la salute. Comincerà domani, giovedì 23 febbraio alle 9, nella Sala Spadolini del ministero della Cultura a Roma, la prima "Giornata Nazionale dell'Alimentazione, Nutrizione e Cuore" promossa dal Crea, il Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l'Analisi dell'Economia Agraria, presieduto dal Professor Carlo Gaudio, cardiologo di rinomata fama. Ad introdurre il fitto programma dei lavori degli esperti, saranno i saluti di due ministri, Francesco Lollobrigida dell'Agricoltura, e Gennaro Sangiuliano della Cultura. Diversi gli argomenti trattati che vanno dall'interazione del cambiamento del microbioma intestinale con gli scompensi cardiaci, con un focus sull'uso e beneficio dell'olio extravergine d'oliva, allo stile di vita con l'applicazione della vera dieta mediterranea, l'impatto di una scorretta alimentazione sui fattori di rischio cardiovascolare, fino al veleno "nascosto " delle polveri bianche (sale e droghe principalmente) che fanno male al cuore.