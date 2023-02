Pampurio, il nuovo singolo è dedicato a Fiorello

20 febbraio 2023 a

Arriva il nuovo singolo e videoclip di Umberto Donati, il cantante poliziotto come venne definito anni fa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il suo impegno in favore delle forze dell'ordine. Questa volta il suo nuovo singolo già on line si intitola "Sarebbe troppo bello - Viva Rai2" ed è dedicato a Rosario Fiorello. "Ora da imprenditore edile divento "Pampurio" - racconta Umberto Donati - Come il mio mentore Rocky Balboa mette all'angolo gli avversari più forti, io non "mollo" Fiorello! Pampurio è il nuovo singolo in uscita ed è una dedica esplicita a Fiorello e alla sua "Viva Rai 2" trasmissione di successo tornata finalmente all'attacco. Pampurio, che per altro vuole essere anche il mio nome d'arte, prende spunto da "Io Sono Mad" brano per omaggiare il film "Joker" pubblicato in diverse piattaforme durante la pandemia".

Donati spiega da dove è arrivata l'ispirazione del brano. "Pampurio è un corteggiamento a Fiorello, una dedica esplicita a Rosario perché come me, molti terrestri, che siano uomini o donne, vorrebbero "scambiare" l'impiegato stereotipo con la loro parte nascosta, quello che per molti è ancora un lato oscuro - prosegue il cantante - Pampurio è convinto che le persone che non mollano mai verranno prima o poi ascoltate solo grazie alla forza di un'idea e a quella dell'amore che si prova per qualcuno o per qualcosa. Malgrado le avversità e le difficoltà che a volte ci mette di fronte la vita, queste persone hanno già vinto! Oggi che sono sposato e ho tre figli capisco perfettamente perché mio padre cercava di tenermi lontano dal palcoscenico. Papà voleva proteggermi perché subì il furto di una canzone. Questa storia l'ho raccontata in un cortometraggio dal titolo "Un legame infinito" premiato con il secondo posto al Festival del Cinema "The diamond of the heart. Io, Pampurio, come Rocky non ho sentito l'ultima campana. Quindi Fiorello, mettiti in guardia e "beccati" questo Tormentone!".