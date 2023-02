Smile House, chirurghi romani in India per la scuola di formazione per le malformazioni del volto

19 febbraio 2023 a

Da Roma in India e ritorno, al via un protocollo d’intesa tra Smile House Fondazione ETS e il GSR Institute of Craniofacial Surgery di Hyderabad per una scuola di alta formazione professionale di chirurgia per le malformazioni del volto.

Presso il GSR Institute di Hyderabad il dottore Srinivas Gosla Reddy, direttore del centro, e il dottore Domenico Scopelliti, vicepresidente della Smile House Fondazione ETS, hanno sottoscritto un protocollo di intesa per la creazione di un percorso di formazione per chirurghi plastici, maxillo-facciali e anestesisti, dedicato al trattamento multidisciplinare delle malformazioni facciali e in particolare alle labiopalatoschisi, da svolgersi presso il GSR Institute Center di Hyderabad.

La firma dell’accordo rappresenta la tappa finale di un percorso di valori condivisi che porterà, inoltre, all’elaborazione e alla realizzazione di progetti di cooperazione medico-scientifica per integrare, aggiornare e implementare protocolli scientifici al fine di migliorare l’esito finale dei trattamenti multidisciplinari dei pazienti affetti da patologie malformative del volto, che vengono accompagnati fino al termine della crescita.

“Siamo molto soddisfatti – spiega Scopelliti - di aver sottoscritto questo protocollo d’intesa che permetterà alla Smile House di avere a Hyderabad un’alta scuola di formazione di chirurgia ed anestesia delle malformazioni del volto destinata a chirurghi maxillofacciali, plastici ed anestesisti, in grado di trasferire un importante know how conseguito negli anni”.

“Ogni anno qui vengono operati circa 1500 pazienti, con vario grado di complicanze: un dato significativo che consente anche in tempi brevi di formare in modo completo sia un chirurgo che un anestesista pediatrico. Di questo percorso formativo ne beneficeranno i nostri chirurghi ed anestesisti destinati ad operare presso i Centri Smile House, ma anche i medici che saranno coinvolti nello sviluppo internazionale della Rete Smile House, nei Paesi in cui il modello assistenziale della Fondazione sarà replicato” continua il vicepresidente di Smile House Fondazione ETS.

“Una full immersion di un mese, sotto la direzione di Srinivas Gosla Reddy, che prepara gli operatori ad affrontare anche casi più gravi di quelli ordinari, equivale ad un ciclo di attività chirurgica di 2 o 3 anni in un Paese come l’Italia. Dobbiamo superare l’errato concetto che l’India sia da considerare ancora un Paese oggetto di “missione”: il GRS Hospitals è diventato un faro per il Sud del mondo nel complesso campo della labio palatoschisi, una malformazione estremamente invalidante che ti rende diverso come persona”.

Lo GRS Hospitals rappresenta un modello assistenziale molto simile a quello delle Smile House, dove bambini e i giovani adulti vengono seguiti dalla diagnosi prenatale fino al termine dello sviluppo. Inoltre, in una struttura adiacente all’ospedale vengono accolti orfani con labiopalatoschisi, ai quali viene offerta un’istruzione e un avviamento professionale, contestualmente al ciclo assistenziale, finalizzato ad un concreto inserimento sociale.

Questo è il fine che accomuna la Smile House Fondazione ETS e il GSR Institute: la volontà di creare un’azione che abbia un risvolto tangibile e che, per la sua completezza, determina a pieno titolo l’inclusione nella collettività del soggetto nato con una malformazione del volto” conclude il dottore Scopelliti.

“Sono fermamente convinto che lavorare insieme alla Fondazione - di cui apprezziamo la competenza e la dedizione al miglioramento dell'assistenza sanitaria - ci permetterà di fornire cure e servizi migliori ai nostri pazienti. L’Accordo faciliterà l'accesso di ciascuna delle Parti alle competenze, alla formazione, all'istruzione, al networking e alle risorse comuni. La nostra collaborazione si rivelerà sicuramente estremamente vantaggiosa per i nostri pazienti e per il nostro personale e con entusiasmo lavoreremo con la Smile House Fondazione ETS per raggiungere i nostri obiettivi comuni” ha commentato” conclude Srinivas Gosla Reddy, direttore del GSR Institute di Hyderabad.