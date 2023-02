Il gruppo Rtl 102.5 a Sanremo 2023: sui social audience aumentata del 24% e oltre 4,5 milioni di spettatori

Francesco Fredella 15 febbraio 2023 a

Durante il Festival di Sanremo, RTL 102.5, Radio Zeta e RTL 102.5 News hanno offerto ai propri ascoltatori una copertura completa e accessibile, non solo attraverso la radiovisione, ma anche in live streaming su RTL 102.5 Play e sui principali canali social: Facebook, Twitter, YouTube, TikTok, Twitch, LinkedIn e Instagram. Le interviste esclusive con i protagonisti della 73esima edizione della kermesse sono state trasmesse in diretta, consentendo ai fan di essere completamente immersi nell'evento e di sentirsi parte dell'azione. Questo tipo di copertura multi-piattaforma ha permesso alla radio di raggiungere un pubblico più ampio e di offrire un'esperienza di ascolto personalizzata e coinvolgente.

IL LAVORO DEL TEAM SOCIAL DELLA PRIMA RADIOVISIONE D'ITALIA: AUDIENCE AUMENTATA DEL 24%

Il lavoro del team social di RTL 102.5 ha fatto registrare un’ottima performance dei propri contenuti social durante il Festival di Sanremo. Con un totale di 4.590.890 spettatori, l'audience è aumentata del 24% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo dimostra l'apprezzamento del pubblico per la copertura del festival da parte di RTL 102.5.



OLTRE 1 MILIONE DI INTERAZIONI, ENGAGEMENT AUMENTATO DEL 35%

Inoltre, con un totale di 1.330.139 di interazioni, l'engagement è cresciuto del 35% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il che dimostra una forte connessione tra la audience e i contenuti social di RTL 102.5. Anche il totale di 38.620.428 di impression è aumentato del 14% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, il che conferma l'efficacia della strategia di marketing di RTL 102.5. L'engagement rate del 3,4% è ulteriore segnale dell'alta qualità e dell'efficacia dei contenuti social di RTL 102.5 durante il Festival di Sanremo.