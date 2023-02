Medical Clinique, l'associazione senza scopi di lucro fondata da Claudio Maestrini: arriva la prima raccolta fondi

Francesco Fredella 14 febbraio 2023 a

E' nata l’Associazione Volontaristica non a fini di lucro Medical Clinique Medi-call for care. A fondarla è stato il Dott. Claudio Maestrini, proprietario e Direttore Sanitario del laboratorio analisi e studio medico polispecialistico della Medical Clinique. Un evento che cade in occasione dei 40 anni del medico che ha deciso di festeggiare nella stessa serata lanciando la prima raccolta fondi. Tutto il ricavato della serata verrà destinato alla prima missione in Africa.



L’evento si terrà il 14 febbraio, ore 20.00, presso IL PIPER CLUB di Roma, in via tagliamento 9 (festa a tema anni 90).



Cosa fa l’Associazione?

Come obiettivo vuole favorire il volontariato di medici e personale sanitario italiano aderente all’Associazione, condividendo le esperienze fatte, mettendo in contatto i medici con le organizzazioni che operano nei paesi emergenti, e coordinando l’attività degli stessi. E poi, ancora: realizzare corsi di formazione di base e corsi di perfezionamento su tematiche specifiche, per adattare la professionalità medico-sanitaria occidentale alle esigenze e caratteristiche dei Paesi Emergenti africani e non. Realizzare in loco corsi di formazione per il personale sanitario locale e per migliorare l‘autonomia operativa. L'associazione si occupa anche dell'organizzare di missioni di sostegno presso strutture dei paesi emergenti che ne facciano richiesta, contribuendo alla formazione di equipes polispecialistiche.



Inoltre, Maestrini vuole ideare e realizzare progetti di sviluppo e sostegno in base alle esigenze segnalate dalle strutture dei paesi emergenti e verificate sul posto. Oltre, ad informare la cittadinanza sulle attività dell’Associazione e sulle reali situazioni socio-sanitarie dei Paesi nei quali si opera, utilizzando i media disponibili, e garantire il corretto utilizzo degli aiuti devoluti alle strutture sanitarie dei paesi emergenti o a progetti specifici dell’associazione.