Abisso Pantani, l'ultima tragica tappa: ascolta qui il podcast de Il Tempo

Il 14 febbraio 2004 è un giorno scolpito nella memoria di tanti sportivi e non solo. Marco Pantani viene trovato morto nella stanza 5 D del residence Le Rose di Rimini per quella che appare subito come una overdose di cocaina. Ma cosa è successo davvero quel giorno? E qual è il collegamento con un'altra data fatidica nella parabola del Pirata, ossia il 5 giugno 1999, quando fu fermato da un test anti-doping a Madonna di Campiglio quando era ormai sicuro della vittoria al Giro d'Italia? A 19 anni dalla scomparsa del campione Il Tempo propone il podcast "Abisso Pantani - Il Giorno dei Giorni" di Davide Di Santo, il racconto di quella giornata fatidica dalla viva voce di chi l'ha vissuta da testimone privilegiato, e uno sguardo, al contempo lucido e coinvolto, su cosa sappiamo davvero del "caso Pantani".

Nelle tre puntate del podcast si snoda il racconto di Roberto Manzo, che di Pantani è stato prima un tifoso, poi un amico. In fine l’ultimo avvocato del campione nei processi sportivi seguiti alla squalifica di Madonna di Campiglio, nel ’99. Nessuno ha visto o vissuto il "caso Pantani" dalla prospettiva in cui, trascinato dagli eventi, lo ha fatto lui: basti pensare che è uno dei pochi ad aver visto con i suoi occhi la stanza dove Marco è morto, e l'unico a seguire da legale l’autopsia sul corpo.

"Marco Pantani è scomparso il 14 febbraio 2004 ma il giorno della sue morte è il 5 giugno 1999. Non fisicamente ma moralmente e spiritualmente. Perché è vero, come diceva Pasolini so chi sono i colpevoli ma non ho le prove. Sono certo che sia stato fregato", spiega Manzo nel podcast ripercorrendo le tappe dell’ultima corsa di Pantani. Perché la possibile manomissione del test ematico, la tesi di una trappola della camorra, il giro delle scommesse clandestine: tutto era già agli atti nel primo processo, quello per frode sportiva terminato con l’assoluzione. Procedimento celebrato in un momento in cui Pantani, da idolo delle masse, era diventato per tutti un dopato. È giunta l'ora di fare luce su tanti aspetti di questa vicenda.

"Abisso Pantani - Il Giorno dei Giorni" è un podcast di Davide Di Santo, che ha curato anche il sound design e le musiche originali. È disponibile sul sito web de Il Tempo - www.itempo.it e sulla piattaforma Spreaker. La prima puntata "L'incontro" è già online. "La caduta" uscirà domenica 12 febbraio, la terza "La ricerca della verità" lunedì 13 febbraio.