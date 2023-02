Regionali nel Lazio, Salvini a Viterbo con i candidati della Lega

10 febbraio 2023 a

A poche ore dalla chiusura della campagna elettorale per le regionali, che si svolgeranno il 12 e 13 febbraio, la Lega rinnova il suo impegno nella provincia di Viterbo, grazie ai quattro candidati nominati dal coordinatore Provinciale Viterbese, Andrea Micci.

I candidati sono Elisa Cepparotti, Carlo Pellegrini, Edoardo Ciocchetti ed Emanuela Bartolini sostenuti dal ministro Matteo Salvini e dal sottosegretario al ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon, per Rocca presidente del Lazio. "Non possiamo perdere questa opportunità di scelta - dicono - per uniformare di nuovo il centrodestra che dà molta attenzione ai territori della nostra provincia".