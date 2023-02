AGL Aste Immobiliari in costante crescita: dal 2018 al 2022 numeri da capogiro

Il CEO Massimo Imparato: “la consolidata sinergia con ABTG S.p.a. ci ha dato la spinta per raggiungere una reputazione d'eccellenza”

Francesco Fredella 02 febbraio 2023

Nel mondo immobiliare, nonostante alcuni tumulti nel settore, ci sono molte aziende che hanno raggiunto una crescita costante negli ultimi anni. Tuttavia, pochi possono vantare un successo così importante come quello raggiunto da AGL Aste Immobiliari, che dal 2018 al 2022 ha visto una crescita vertiginosa, con numeri che lasciano a bocca aperta.

UNA STORIA DI SUCCESSO - AGL Aste Immobiliari è stata fondata nel 2018 con l’obiettivo ambizioso di diventare il punto di riferimento, in Italia, nel mercato delle esecuzioni immobiliari. Con focus totale su questo segmento di mercato, ha saputo fornire soluzioni innovative e di alta qualità ai suoi clienti. Fin dall’inizio, l’azienda si è distinta per il suo metodo vincente, ripetibile e scalabile, che si è tradotto in una crescita costante e stabile negli anni successivi.

UNA SOLIDA BASE DI PARTENZA - La crescita del bilancio di un’azienda è quasi sempre un segnale di successo e di una gestione finanziaria efficace. Partendo da un fatturato di 88.745€ nel 2018, il passaggio nel 2019 a 458.192€ ed una manifesta voglia di crescere con i due enormi balzi in avanti avuti nel 2020 e nel 2021, rispettivamente con 1.355.984€ e 2.184.442€ di fatturato, AGL ha dimostrato di ricoprire una posizione di comprovata leadership.

UNA RETE IN FORTE ESPANSIONE - Maggiori punti vendita significa rafforzare la posizione sul mercato, una grande capacità di raggiungere i consumatori e, di conseguenza, un’enorme probabilità di aumentare le vendite e i profitti. La crescita dei punti vendita AGL è stata realizzata attraverso una strategia ben pianificata e gestita per garantire una crescita sana e sostenibile dell’azienda e dei suoi affiliati, rispettando le logiche che il nostro marketing innovativo ci impongono. Anche qui il trend è estremamente positivo, passando da un unico ufficio nel 2018, a Brescia, dove l’azienda è stata fondata e oggi divenuto Head Quarter di tutta la rete, passando per i 31 punti vendita del 2019, ai 74 del 2020 (in piena crisi pandemica), i 128 del 2021 per finire il 2022 con 157 uffici e molte altre aperture già programmate.

UN CIRCOLO VIRTUOSO DI NUOVI CLIENTI - L’acquisto di una casa all’asta può essere un’opportunità unica per ottenere una proprietà a prezzi competitivi, ne è la dimostrazione il rapporto clienti, partecipazioni e aste vinte che AGL ha raggiunto:

- 607 clienti, 83 partecipazioni e 34 aste vinte nel 2018

- 15.779 clienti, 372 partecipazioni e 124 aste vinte nel 2019

- 33.669 clienti, 882 partecipazioni e 296 aste vinte nel 2020

- 65.152 clienti, 1.536 partecipazioni e 512 aste vinte nel 2021 - 79.913 clienti, 1.884 partecipazioni e 628 aste vinte nel 2022

“Non per sembrare supponente, ma questi numeri non mi sorprendono”, dichiara l’amministratore delegato Massimo Imparato, “sono il naturale risultato di una lavorazione puntuale dei lead (clienti) che ogni mese generiamo grazie al nostro marketing e di un’organizzazione del lavoro ormai collaudata che noi chiamiamo METODO AGL, sapientemente trasmesso ai nostri affiliati attraverso una formazione ampia e costante”.

UNA REPUTAZIONE SOLIDA - La crescita persistente e il successo di AGL non sarebbe stata possibile senza l’entrata in società di ABTG Trading Group, quotata in borsa a Milano, che ci ha permesso di passare da una fase di Start-up a quella di azienda consolidata e con una buona reputazione.

IL FUTURO È PROMETTENTE - Con il coraggio che l’ha contraddistinta dalla sua nascita fino ad oggi, AGL è pronta ad internazionalizzarsi, partendo dal mercato Spagnolo, con l’ob-biettivo di chiudere il 2023 con 20 punti vendita, già operativi a partire dal secondo semestre di quest’anno.