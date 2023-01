Festival, tutto pronto per il Virgo Village Sanremo, il Villaggio Ufficiale della Musica

28 gennaio 2023 a

Dal 7 all'11 febbraio, la 73esima edizione del Festival di Sanremo con una grande novità. Proprio durante la settimana della tradizionale kermesse canora, che quest'anno vedrà la partecipazione in gara di alcuni tra i massimi esponenti della musica nostrana – su tutti, Giorgia, Anna Oxa, Gianluca Grignani e Ultimo –, sarà inaugurato il Virgo Village Sanremo, il Villaggio Ufficiale della Musica, poliedrico e multiforme, che prenderà vita nella meravigliosa location di Villa Ormond, in Corso Felice Cavallotti, a meno di un chilometro dallo storico Teatro Ariston, dove si svolgerà la competizione musicale. Il Virgo Village Sanremo, che aprirà al pubblico tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 20:30, sarà centro nevralgico della kermesse, uno dei luoghi più ambiti dell'intera manifestazione, dove i protagonisti e gli ospiti vip potranno incontrarsi, durante l'evento più atteso dell'anno. Fortemente voluto dal colosso finanziario elvetico Virgo Fund, con il Patrocinio del Comune di Sanremo e della Regione Liguria, sarà un contenitore per la promozione e la valorizzazione della musica, del patrimonio storico-artistico, dei luoghi della cultura, della scuola, dell'enogastronomia e non solo. Sarà crocevia, luogo di intrattenimento per cantanti, personaggi dello spettacolo, istituzioni, ospiti, influencer, giornalisti di settore. Il Virgo Village Sanremo si rivolge ai giovani, ma anche alle famiglie, in un rinnovato city style in cui lo spirito moderno, creativo e all-digital si combina con il gusto e la creatività tutta italiana in un mix originale e innovativo. Qui, arriveranno tutti i cantanti in gara per le interviste con Radio Kiss Kiss e un’area food &beverage sarà aperta al pubblico, tutti i giorni dalle ore 12:00, con i pranzi stellati preparati dai migliori chef internazionali. Il Villaggio, che si estende su oltre 15.000 mq tra giardini meravigliosi e diverse specie di piante, ospiterà numerose iniziative per le quali saranno allestiti studi televisivi, postazioni radio, aree food, show-case, cene di gala, party fashion show, sfilate di moda e momenti istituzionali.

Tra le manifestazioni in programma, presso il Padiglione Liberty Pedriali, sotto le alte volte in vetro delle quattro storiche cupole, giovedì 9 febbraio, si svolgeranno il Gran Galà e il Premio “Virgo Novella 2000 SanremoSol” con il Red Carpet delle celebrities e la premiazione di personalità eminenti che, negli anni, hanno reso grande il Festival. La serata sarà condotta dall’attore Beppe Convertini. Nella stessa location si svolgeranno anche i party esclusivi, le sfilate di moda, i seminari a tema e i concerti di alcuni dei big della musica italiana, e non solo. I concerti prenderanno vita anche nelle aree votate al Live MusicShow, all’interno del Museo del Fiore e, all’esterno, dove saranno allestite pure una stazione di ricarica e una postazione monopattino by Onova. Il Virgo Village, infatti, sarà 100% green e straordinariamente all’avanguardia, con stazioni di ricarica a induzione con fotovoltaico. Tutta la mobilità sarà totalmente sostenibile. Non resta, dunque, che attendere lunedì 6 febbraio, per l’inaugurazione ufficiale del Virgo Village Sanremo. Nella giornata inaugurale si svolgerà anche l’atteso Convegno sul tema della Musica come Asset di investimento a cui, tra gli altri, parteciperanno anche il Vice-Ministro della Cultura Vittorio Sgarbi ed esponenti di rilievo delle maggiori case discografiche Warner Music e Sony oltre ad eminenti esperti di economia musicale, cantanti, produttori discografici e giornalisti di settore.