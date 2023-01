"Come dice coso", Aperibook con Osho all'Hotel Chapter a Roma

21 gennaio 2023 a

Il prossimo 25 gennaio 2023, alle ore 19, presso l’Hotel Chapter in via di Santa Maria de' Calderari 47, in Roma, si terrà un dibattito su “Come dice coso”, ultima opera edita da Rizzoli di Federico Palmaroli, ideatore di Le più belle frasi di Osho. Seguirà aperitivo di networking.

L'incontro è promosso e organizzato da AperiNet, gruppo di networkers attivo nella Capitale, giunto al terzo appuntamento di AperiBook, una rassegna dedicata alla presentazione di libri. L’autore sarà intervistato dalla giornalista Greta Mauro, con i saluti introduttivi di Gianni Maiellaro, co-founder di AperiNet.

Dopo i successi di “Vedi de fa poco 'o spiritoso” (2020) e “Carcola che ve sfonno” (2021) Federico Palmaroli e la sua dissacrante satira tornano nelle librerie per raccontare l’ultimo anno della politica italiana. Come nei libri precedenti, l’autore mette in fila un anno di vignette e battute, un vero e proprio manuale per capire la società contemporanea e per leggere tra le pieghe di un mondo sempre più distante dalla gente. Con la sua abilità, Palmaroli riesce a far ridere di fatti e personaggi che, in realtà, hanno anche suscitato irritazione negli ultimi 12 mesi. Nei suoi “fotoromanzi”, la voce della piazza irrompe nel palazzo e, ancora una volta, ci offre la sintesi definitiva di una situazione politica e sociale spesso deludente, raccontando una nazione che per sua natura dissacra e diffida di tutto.