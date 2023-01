Associazione M.Arte, una storia lunga 14 anni

21 gennaio 2023 a

Quasi tre lustri all’insegna dell’impegno culturale. Così, presso la Fondazione Venanzo Crocetti, in via Cassia 492, domenica 22 gennaio 2023, dalle ore 19, l’Associazione M.Arte festeggerà il suo 14° compleanno. L’associazione nasce, nel 2009, dalla volontà di vedere concretizzato un nuovo movimento culturale, apolitico e apartitico, che sperimenti e ricerchi l’Eccellenza nelle Arti come nelle Scienze, nella Pittura come nella Scultura, e ancora nella Letteratura e nella Musica e in tutte quelle attività umane che riproducano il reale o il fantastico nelle migliori forme espressive e con tutte le tecniche e tecnologie possibili per contribuire fattivamente a far riconoscere, e quindi a perseguire ed assimilare, i Valori fondanti della nostra millenaria società.

A far da cornice a questa fucina di idee e di iniziative ci sono le meravigliose sculture bronzee di Venanzo Crocetti custodite e valorizzate all’interno della sede.Dopo i nove fondatori, l’associazione è cresciuta nel corso degli anni e conta oltre 150 soci, e in questi quattordici anni di attività oltre 600 eventi, tra presentazioni di libri, convegni, conferenze, concerti ma anche attività ricreative e sociali, gite fuori porta, visite guidate ed escursioni enogastronomiche. Dal 2020 ha istituito il premio M.Arte, giunto alla 4° edizione. Nel corso della festa sarà protagonista anche la musica dal vivo con il gradito ritorno del percussionista Oreste Sbarra e il suo gruppo.