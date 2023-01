Grant Benson torna su RTL 102.5: ecco il grande Show del weekend a "No problem - W l'Italia"

Francesco Fredella 12 gennaio 2023 a

Ogni venerdì, a partire dal 13 gennaio, Grant Benson sarà co-conduttore su RTL 102.5 a "No Problem - W l’Italia", dalle 11:00 alle 13:00, con Luca Viscardi, Charlie Gnocchi e Carolina Rey. Una squadra che assicura al pubblico uno show imperdibile. Benson, che attualmente è speaker di "Radio 3" ed è co-fondatore di "Radio Morcote International", ha lavorato a lungo a RTL 102.5 negli anni duemila. È stato uno dei fondatori de "La famiglia giù al nord" insieme a Luca Viscardi, Antonio Gerardi e Jennifer Pressman. «Quando mi ha chiamato Lorenzo Suraci ho avuto la stessa sensazione di quando ti chiama un amico che non senti da tanto tempo. Ed ho detto subito sì – racconta emozionato Grant Benson –. Sono di origine britannica, la mia lingua madre è l'inglese, ma da anni sto lottando per esprimermi in italiano con un discreto successo».