I segreti del business on line: parla Gabriel Marcheggiani (fondatore di Whobi)

Giovane. Determinato. Intraprendente. Lui è Gabriel Marcheggiani, romano doc, fondatore di Whobi, l’azienda che ha fondato. “WHO” “BI” significa WHO do you want to BE (I) riprende la frase chi vorresti essere”, racconta Gabriel Marcheggiani. Che aggiunge: “Su questa Idea 4 anni fa è nata la prima agenzia di Whobi che ad oggi si suddivide in due business principali”.

Whobistudio.com si occupa di accompagnare le aziende nelle trasformazioni apportate dal digitale, per far crescere le loro possibilità di guadagno. E poi c’è Whobi.it ; un pannello che permette di acquistare servizi di qualsiasi sfaccettatura per tutte le piattaforme social, come: instagram, yt, fb, tiktok, telegram, spotify etc, è quindi possibile acquistare i servizi social sopra riportati ed incrementare le statistiche sui social network.

“L'utilizzo dei social media per il marketing può offrire grandi opportunità di crescita per il numero di followers di un brand. Con l'aumento dell'utilizzo dei social media da parte degli utenti, le aziende hanno la possibilità di raggiungere un pubblico ampio e altamente targettizzato attraverso campagne di marketing mirate”, racconta ancora Marcheggiani:

Per sfruttare al meglio questa opportunità, è importante creare contenuti di valore che risuonino con il pubblico di riferimento del brand. Gli utenti sono sempre alla ricerca di contenuti interessanti e coinvolgenti, quindi è importante offrire qualcosa di unico e di valore per attirare l'attenzione dei potenziali followers.

Inoltre, è fondamentale utilizzare le giuste strategie di promozione per aumentare la visibilità del brand sui social media. Ad esempio, le campagne di pubblicità sui social media possono aiutare a raggiungere un pubblico ampio e altamente targettizzato, mentre la collaborazione con influencer può aiutare a raggiungere nuovi followers e aumentare la credibilità del brand.

In conclusione, l'utilizzo dei social media per il marketing può offrire grandi opportunità di crescita per il numero di followers di un brand. Con i giusti contenuti e le giuste strategie di promozione, le aziende possono raggiungere un pubblico ampio e aumentare la loro visibilità sui social media.