Federica Gentile ricorda Elio Cipri: "Grande discografico e produttore, ma soprattutto un grande uomo”

Francesco Fredella 02 gennaio 2023 a

a

a

Il mondo della musica è in lutto dopo la notizia della morte di Elio Cipri, famoso discografico. A ricordarlo in radiovisione è Federica Gentile, che a W l'Italia commossa dice: "In questi minuti tutti gli amici stanno salutando una persona straordinaria, che ci ha lasciato venerdì scorso: Elio Cipri. Un grande discografico, un grande produttore, ma soprattutto un grande uomo. Un uomo che ha amato la musica, la radio, lo spettacolo in tutte le sue forme. Un uomo sorridente … ecco, provo a dire queste parole con il tuo sorriso, Elio. Sempre allegro, con un ottimismo travolgente, sempre pronto a vedere il bicchiere mezzo pieno".

La Gentile, che lo conosceva bene, aggiunge: "È stata una delle prime persone che avevo conosciuto, più di 30 anni fa, decisamente più di 30 anni fa, quando cominciavo a muovere i primi passi in questo lavoro. Ha lavorato tanto in questa azienda, anzi, la sede romana di RTL 102.5, dalla quale vi stiamo parlando, era stata una sua intuizione, subito trasferita a Lorenzo Suraci, il nostro presidente, al quale era legato da un lunga e profonda amicizia e con il quale ha condiviso tanti momenti di vita e di lavoro. Elio c'è sempre stato, è sempre stato presente nella mia vita, con i suoi consigli, i suoi suggerimenti, le sue battute. Ha sempre sottolineato tutti i momenti importanti. Mi sembra di sentire la sua voce… "Dammi retta, Federi', vedrai, poi mi dirai che avevo ragione". E poi, "hai visto? te l'avevo detto"! È vero, Elio. Me l'avevi detto. Mi avevi detto tante cose. E sono sicura che in un modo o nell'altro continuerai a farlo. Continuerai a dirci tanto. Ci mancherai, tanto. A me, a tutti noi, indistintamente, a tutta la famiglia di RTL 102.5, che ti manda un abbraccio enorme. Ciao Elio. Buon viaggio".​