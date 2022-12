Milano Urban Padel: Bobo & Friends si scambiano gli auguri a colpi di padel

Francesco Fredella 26 dicembre 2022 a

MUP, la splendida location appena inaugurata in Via Cagliero a Milano e già considerata la Maison del Padel, ha fatto da cornice al Torneo di Natale organizzato da Bobo Vieri. Rientrati alla base dal Qatar, dove si sono appena conclusi i mondiali, Bobo e i suoi amici hanno voluto scambiarsi gli auguri di Natale con una sfida a colpi di vibora e bandeja. Molti gli ex calciatori presenti all’evento: come è noto in tanti hanno appeso gli scarpini al chiodo e si stanno dedicando allo sport del momento.

Lele Adani, Alessandro Matri, Christian Brocchi, Marco Borriello, Davide Bombardini e tanti altri sono assidui frequentatori di Milano Urban Padel dove esclusività, servizi, campi di livello e accoglienza fanno la differenza in un mercato che sta offrendo massificazione e poca qualità. Il Torneo di Natale di Bobo, che ha visto sfide intense e competitive, si è concluso con la vittoria di Christian Vieri in coppia con l’amico Rosario.