Manuela Bassani (in arte La cetacea), l'influencer che su Tik Tok sta spopolando: "Non ho mai usato APP di editing"

Francesco Fredella 21 dicembre 2022

Autoironica. Bella. Ottimista. Manuela Bassani, l'influencer che sta spopolando su Tik Tok, adesso risulta uno dei personaggi più cliccati in Rete. "Il mio fisico non rappresenta il solito canone di bellezza di ragazza alta e magra", racconta a Il Tempo. "Sono allegra anche sui social, mi piace trovare il lato positivo anche nelle peggiori situazioni e vado avanti", dice ancora la Bassani. Che si racconta a tutto tondo: "A primo impatto la gente è attirata dalla mia fisicità e dal mio esibizionismo. Poi si legano a me perché mostro sempre la mia quotidianità senza filtri e cerco di coinvolgere sempre l’utente, non ho mai usato app di editing quali faceapp Photoshop a differenza di molte ragazze i miei scatti risultano sempre naturali e quando capita di incontrare miei followers in giro la prima cosa che mi viene detta è tipo “wow ma sei uguale alle foto, anche meglio!”.

Nessuna APP. Solo tanta naturalezza sui social, che vince sempre. Ma com'è nata la sua avventura? "Sono partita a condividere i primi scatti con Instagram all’età di 17 anni e da lì è stata una crescita continua, ho sempre fatto tutto da sola senza fotografi, manager o alcun tipo di aiuto, solo provando e riprovando per creare il personaggio che sono oggi ultimamente mi sto lanciando con TikTok e mi piace molto", conclude.