"Nel 2023 mercato immobiliare in ripresa": la fotografia di Antonio Brosio

Il mattone resta il migliore investimento. Da sempre. Soprattutto nelle grandi città: Roma o Milano. E non solo. L’analisi del mercato immobiliare, a fine 2022, insieme ad Antonio Brosio - insieme ad uno degli imprenditori più apprezzati del settore - che traccia lo stato dell’arte.

Qual è il bilancio dell’anno che sta per finire?

“Nel 2022 il mercato immobiliare si è ripreso gradualmente considerando i due anni trascorsi dalla pandemia e la crisi finanziaria del debito europeo. Ad oggi i prezzi piano piano stanno in crescita ma la domanda ancora è in calo. Questo significa che le persone sono ancora in forte dubbio di fare investimenti immobiliari considerando che nel secondo semestre del 2022 si è registrato un notevole aumento dei tassi bancari e la difficoltà di ottenimento del credito bancario”.

E a Roma?

“Nonostante Roma sia la Capitale , sia una delle Città di maggior flusso di turisti la crisi ancora del tutto lascia qualche segno .

Con il Governo Meloni e con i nuovi decreti qualcosa cambierà in positivo sono certo. Sopratutto grazie alle nuove aperture delle Catene Alberghiere come il Bulgari Hotel , Mandarin Oriental , Four Seasons Roma risplenderà di nuova luce , considerarono l’arrivo di forte turismo importante e nuovi posti di lavoro che grazie a queste nuove aperta ci saranno”.

L’investimento sul mattone è ancora sicuro?

“Per quanto riguarda l’investimento abitativo le statiche parlano chiaro: la maggior parte delle persone tende ad acquistare immobili con terrazzi, giardini e fuori dal centro Città cercando spazi e relax”.

Previsioni per il nuovo anno?

“Nel 2023 credo che il mercato immobiliare sarà di ripresa , sia nel settore abitativo , commerciale. Ora spiego il perché: ci sarà più facilità per i giovani di accedere alle agevolazioni come prima casa, Perché ci sarà più offerta e disponibilità di nuove costruzioni e soprattutto perché le zone periferiche sono in continuo sviluppo di crescita , collegamenti , metropolitane , riqualificazione delle zone”.