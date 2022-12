Il nuovo libro di poesie di Alessio Fiorucci conquista i social: boom in Italia e all'estero

Francesco Fredella 16 dicembre 2022 a

"Sai brillare anche con le nuvole" è il nuovo libro di Alessio Fiorucci, agente dello spettacolo, imprenditore, poeta. Il suo ultimo lavoro è una raccolta di poesie ispirate all’amore verso ogni cosa. "E per riuscire a godere, in pieno, dello spirito che pervade questi versi, sostantivi come passione e dedizione devono essere mentalmente presenti durante la lettura poiché, tra queste pagine, si dispiega una condivisione di differenti emozioni che si alternano tra situazioni, attimi, luoghi e odori", racconta e scrive Fiorucci, che due anni fa - nel 2020 - è uscito il suo primo libro, che s'intitola "Ciao, passi a leggermi?". Un primo esperimento che gli ha permesso nel mondo dell'editoria. Le sue poesie, tra l'altro, conquistano i lettori anche sui social.

Il suo nuovo libro rappresenta un regalo per Natale, un regalo di livello alto, ispirato all'amore. Quello vero. Ma soprattutto ispirato al buon senso. Sicuramente, Fiorucci è l'Instapoet più amato in Italia e all'estero: il suo secondo libro va a ruba. Lui è al settimo cielo e già pensa ad un terzo lavoro di poesie.





TUTTO SU DI LUI - Alessio Fiorucci è nato a Civitavecchia il 17 ottobre del 1987. Manager e produttore musicale e di spettacolo, fin da bambino pratica il tennis e scrive poesie. Diplomato alla Scuola di Cinema di Roma in Recitazione e Regia Cinematografica, dal 2006 al 2013 si è occupato della musica in qualità di cantante, collezionando centinaia di migliaia di stream sulle piattaforme digitali e, parimenti, partecipando alle fasi finali del concorso Sanremo Lab per Sanremo Giovani. Dal 2010 inizia la sua attività di manager ed organizzatore di eventi per lo spettacolo. Nel 2016 è stato promotore dell’evento benefico per il sisma di Amatrice, occasione in cui ha riunito molti artisti del panorama musicale e televisivo come Gigi D’Alessio, Benji & Fede, Irama, Maurizio Battista, Rudy Zerbi e molti altri nomi. Presidente dell'associazione benefica “Artisti per la Solidarietà” dal 2016 al 2019, nel 2016 fonda la Sheky Group, società di management artistico e di booking.