Premio Divulgazione Scientifica Dosi 2022, vince Vincenzo Di Nuoscio

Si è conclusa, in diretta dall’Aula Convegni del CNR di Roma e in collegamento streaming aperto a tutti, la decima edizione del Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica – Giancarlo Dosi, la manifestazione improntata a diffondere la cultura scientifica attraverso un concorso rivolto alle migliori produzioni editoriali sull’argomento.

Il Primo Premio assoluto è andato a Vincenzo Di Nuoscio, professore ordinario di Filosofia della scienza all’Università del Molise e docente di Metodologia delle scienze sociali alla Luiss di Roma, che con il libro I geni invisibili della democrazia edito da Mondadori Università, 2022 si è anche aggiudicata il Premio relativo alla sezione “Scienze dell'uomo, storiche e letterarie”.

L’area del Premio riservata alle “Scienze matematiche, fisiche e naturali” ha decretato invece vincitore Marco Andreatta, Professore di Geometria all’ Università di Trento, Accademico delle Scienze di Torino e degli Agiati di Rovereto con “Archimede, l'arte della misura” edito da Il Mulino. La sezione “Scienze della vita e della salute” ha visto trionfare Gianfranco Denes, medico neuropsicologo e neurolinguista, con il libro “La mente di Pinocchio. Neuroscienze fra memoria, bugie e fake news” edito da Il Pensiero Scientifico. Nella sezione “Scienze dell'Ingegneria e dell'Architettura” il vincitore è stato Maurizio Gazzarri, scrittore e consulente su temi della sostenibilità e della transizione al digitale, con il suo libro “Elea 9003. Storia del primo calcolatore elettronico italiano” edito da Edizioni di Comunità. Mentre per l’area “Scienze giuridiche, economiche e sociali” i vincitori sono stati Gian Carlo Caselli e Guido Lo Forte che con il loro libro “Lo Stato illegale. Mafia e politica da Portella della Ginestra a oggi” edito Laterza. A vincere la sezione speciale “Libri di divulgazione per ragazzi” sono stati Luca Perri, Adrian Fartade e Leo Ortolani con il libro “Apollo credici” edito da De Agostini.

A condurre la serata è stato il giornalista Cristiano Bucchi. Durante la cerimonia sono intervenuti il Presidente del Premio e segretario generale del Censis, Giorgio De Rita, il Responsabile External Relations, Sponsorships & Events di BPER Banca il dr. Gilberto Borghi, il direttore della Biblioteca CNR dr. Giovanni De Simone, in rappresentanza dell’AIRI, l’Associazione Italiana per la Ricerca Industriale, il dr. Sesto Viticoli e il Dr. Vitantonio Altobello. Hanno premiato gli autori in gara e portato il loro saluto al pubblico anche i membri del comitato scientifico del Premio fra i quali la Prof.ssa Maria D’Ambrosio (Facoltà di Scienze della Formazione, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa), il Dr. Marco Ferrazzoli (Capo Ufficio Stampa del CNR), il Dr. Giorgio Pacifici (Giornalista RAI, responsabile della Redazione Scienza del TG2), il Prof. Mario Panizza (già rettore dell'Università degli Studi Roma Tre), il Dr. Giovanni Caprara, giornalista del “Corriere della Sera”, il Prof. Giovanni Paoloni, Direttore Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari della Sapienza Università di Roma.

Il Premio Nazionale di Divulgazione Scientifica è organizzato dall’Associazione Italiana del Libro. Main Partner del Premio sono BPER Banca e il CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche). Fra i Partner l’AIRI, Associazione Italiana per la Ricerca Industriale. Patrocinano la manifestazione l’UGIS (Unione Giornalisti Italiani Scientifici), l’Università Telematica Internazionale Uninettuno. Media partner del Premio sono la Web.tv del CNR, l’Almanacco della Scienza, quindicinale a cura dell’Ufficio Stampa del CNR e Leggere tutti, mensile del libro e della lettura.