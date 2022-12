Le Dolce Vita incantano Filottrano con un'inedita Ave Maria insieme a Papa Francesco

Una Basilica di San Francesco super gremita ha accolto il trio musicale che ha dato avvio alla tre giorni di eventi

Francesco Fredella 08 dicembre 2022 a

a

a

A Filottrano, prologo canoro per la tre giorni di iniziative socio-culturali, organizzate e fortemente volute dal Fondo Virgo, con Luca Paolorossi, per celebrare il Palcoscenico dei Borghi e lo Spettacolo del Made in Italy. Il trio musicale Le Dolce Vita si è esibito nella Basilica di San Francesco sulle note dell'Ave Maria rivisitata in chiave inedita, con la voce del Santo Padre, Papa Francesco. Un'interpretazione straordinaria che ha miscelato il soul alla lirica e al rock in un mix suggestivo, potente e superlativo.

LE DICHIARAZIONI DELLE DOLCE VITA

“E' stato davvero emozionante cantare, in un ambiente tanto sacro, una canzone così intensa e profonda come l'Ave Maria, nel giorno della Santissima Vergine Immacolata”, queste le parole a caldo di Jade Tripaldi, voce rock del gruppo.

“La nostra Ave Maria è in versione assolutamente inedita perché, dopo le tre strofe iniziali, si leva forte e delicata la voce di Papa Francesco che recita la sua Preghiera con dolcezza emozionale”, ha spiegato, invece, Giada Mercandelli, anima soul del trio.

“E' stato un momento toccante. Già di per sé, il brano suscita commozione, ma cantarlo in una Basilica rinascimentale così bella e gremita, in ogni ordine di posto, è stato a dir poco strepitoso”, ha concluso Martina Barani, la voce lirica del gruppo.



IL PROGRAMMA DELLA SERATA

A FILOTTRANO, LA KERMESSE PROSEGUIRA' NEL TARDO POMERIGGIO CON LA PRESENTAZIONE UFFICIALE DEI PALAZZI VIRGO PRESENTATA DAL CRITICO D’ARTE VITTORIO SGARBI (NELL’OCCASIONE, SARA’ PRESENTATO ANCHE IL LIBRO DI LUCA PAOLOROSSI, “I MIEI PRIMI CENTO ANNI”) E LO SHOW-DELL’ALTA MODA CONDOTTO DA JO SQUILLO

Dopo l’esibizione canora de Le Dolce Vita nella Basilica di San Francesco, Filottrano ospiterà anche altre manifestazioni di prestigio. Alle ore 17:30, in piazza Mazzini, prenderà vita il Palcoscenico dei borghi con l’accensione delle luci e dell’albero di Natale mentre alle ore 18:00, in piazza Garibaldi, Arte e Nobilità – I Borghi ritrovati: un museo diffuso con la presentazione dei Palazzi Virgo (Palazzo Tofani, Palazzo Barattani, Torrino Galizia, Villa Gentiloni) a cura del Prof. Vittorio Sgarbi. Alle ore 19:00, invece, di nuovo in piazza Mazzini, il Concerto dell’Orchestra sinfonica di Filottrano. Alle 20:30, presso Villa Gentiloni, Il Bello e il Ben Fatto con la presentazione di Virgo Fund, a cura dell’Avv. Luigi Antonangeli e del Dott. Gianluigi Montagner. Nell’occasione, sarà presentato anche il libro di Luca Paolorossi, I miei primi cento anni. Il prologo alle ore 21:30, sempre a Villa Gentiloni, con lo Show dell’Alta moda, ideato e condotto da Jo Squillo e TV Moda. Un imperdibile spettacolo con Cena di Gala, alla presenza della Stampa, del Programma TV Moda e dei personaggi legati allo Star System, durante cui ritroveremo anche Le Dolce Vita in un'esibizione live.