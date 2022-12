A Filottrano, il Premio “Raimondo Vianello” racconta la storia della musica italiana

06 dicembre 2022 a

Una straordinaria Katia Ricciarelli sarà premiata in memoria dell’indimenticato conduttore e si esibirà insieme ai due talenti della canzone internazionale, Francesco Drosi e Francesco Zingariello, per lanciare un messaggio di pace contro la guerra.



Il Premio Virgo “Raimondo Vianello” cala il colpaccio. Sabato 10 dicembre, a Filottrano, in provincia di Ancona, il soprano della musica internazionale, Katia Ricciarelli, sarà premiata in memoria dell’indimenticato Maestro e si esibirà insieme a due ospiti d’eccezione - il cantautore Francesco Drosi, tra i talenti della musica d’autore italiana, e il tenore Francesco Zingariello - per lanciare un messaggio di pace contro la guerra.



Altri tre nomi importanti si aggiungono al parterre di ospiti che, sabato prossimo, a Filottrano, in provincia di Ancona, onorerà la memoria dell’indimenticato conduttore Raimondo Vianello, con un grande spettacolo condotto da Barbara D’Urso a cui parteciperanno tantissimi big dello show-business.



La diva della musica mondiale, Katia Ricciarelli, sarà premiata per celebrare il grande Maestro e, per l’occasione, si esibirà insieme a due big della canzone internazionale come Francesco Drosi, che lo scorso anno ha già ottenuto il premio “SanremoSol-Novella 2000”, durante il 72esimo Festival di Sanremo, e Francesco Zingariello, uno dei tenori più attivi a livello planetario che ha calcato i palcoscenici più importanti al mondo, diretto dai maggiori maestri del calibro di Daniel Oren, Julis Kalmar e John Neschling, solo per citarne alcuni. Il trio si esibirà sulle note di “Lettera”, brano scritto e musicato proprio da Drosi, uno degli esponenti più apprezzati della musica d’autore nostrana. Il suo è un inno alla pace, in un periodo storico precario, a causa della guerra tra Russia e Ucraina, e non solo.



Appuntamento, dunque, a sabato 10 dicembre, ore 20:30, presso il Teatro Torquis, a Filottrano.