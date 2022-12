Riccardo Lodoli con Hair Again anche a Natale ha un solo obiettivo in testa: "Mettere i capelli a tutti..."

Francesco Fredella 05 dicembre 2022 a

Romano doc. Parrucchiere e imprenditore. La storia di Riccardo Lodoli, che si occupa di protesi capillari, è molto conosciuta nella Capitale. E' qui che, molti anni fa, ha mosso i primi passi fino ad arrivare all'apertura di due centri, che si trovano a Roma sud, in zona Eur.



Lodoli con il suo Hair Again, che ora vanta anche una linea di prodotti, ha aperto l'academy e il franchising - che sta avendo molto successo in Italia. Circa 500 clienti solo a Roma e oltre mille protesi capillari installate. "Sono la vera novità di questi anni", commenta Lodoli. "Sono il cambio di passo rispetto al passato e rispetto al classico trapianto di capelli. Oggi, con i nostri prodotti è possibile tornare alla fortezza dei capelli proprio come un tempo, senza cicatrici e senza fastidiosi dolori post trapianto. Una soluzione per tutti, a portata di mano ed economica", continua. "Visto che arriva il Natale, fatevi un regalo: tornate con i capelli. Oggi è possibile senza troppi problemi", scherza Lodoli.



Dati alla mano, infatti, sono migliaia le persone che hanno deciso di sperimentare la protesi per capelli senza ricorrere ai viaggi della speranza in Turchia alla ricerca del bulbo perduto. Hai Again, che negli ultimi anni è cresciuta, vanta uno staff di cinque operatori. Tutti qualificati ed in grado di rispondere ad ogni tipo di esigenza.