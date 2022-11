A Filottrano parata di vip per il Premio Virgo "Raimondo Vianello"

Conduce Barbara D'Urso con la partecipazione straordinaria di Maurizio Costanzo, Iva Zanicchi e tantissime altre personalità dello star-system

Sabato 10 dicembre Filottrano, il comune in provincia di Ancona, ospiterà la 1^ edizione del prestigioso Premio Virgo “Raimondo Vianello” che sarà condotto nientedimeno che da Barbara D’Urso, con la partecipazione straordinaria di Iva Zanicchi, Maurizio Costanzo, Pippo Baudo e il Ct della Nazionale italiana di Calcio, Roberto Mancini e tantissimi altri big dello show-business.

Filottrano accoglie le star dello spettacolo italiano. Il comune marchigiano, infatti, ospiterà la 1^ edizione del prestigioso Premio “Raimondo Vianello”, scritto e pensato dal Fondo VIRGO con Luca Paolorossi per rendere onore alla memoria del grande conduttore televisivo, originario proprio della cittadina in provincia di Ancona. La madre di Vianello, tale Virginia Maria Margherita, figlia dei Marchesi Accoretti, apparteneva ad una delle prime famiglie filottranesi. Quindi, proprio a Filottrano, giungeranno i big dello show- business nostrano – molti dei quali hanno collaborato a stretto braccio con Vianello, nel corso della loro carriera – per ricordare l’indimenticato presentatore e raccontare aneddoti e curiosità sulla sua vita professionale e su quella personale, rivelando news dal backstage e da momenti di quotidianità privata.

La kermesse sarà presentata nientedimeno che da un’icona della televisione nazionale come Barbara D’Urso con la partecipazione straordinaria di mostri sacri del piccolo schermo, del giornalismo, della musica e dello sport, tra cui Iva Zanicchi, Pippo Baudo e Maurizio Costanzo ma anche Miriana Trevisan, che per lungo tempo ha lavorato al fianco di Vianello, il CT della Nazionale italiana di calcio, Roberto Mancini e tantissimi altri. Durante la serata saranno premiati, inoltre, il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, l’Avv. Luigi Antonangeli per VIRGO Fund e il direttore creativo di Virgo Comestics, Lorenzo Marchetti, giovanissimo imprenditore che, a soli 23 anni, è già riuscito a scalare le vette dell’industria internazionale. La manifestazione si inserisce in una tre giorni di eventi, conferenze e spettacoli (8-10 dicembre) per celebrare “Il palcoscenico dei borghi e lo spettacolo”.