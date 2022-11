29 novembre 2022 a

a

a

I big dell'economia a Filottrano per il convegno "Il palcoscenico dei borghi e lo spettacolo del Made in Italy". Il direttore di Libero Quotidiano, Alessandro Sallusti, Francesco Giorgino (TG1), Luca Telese (LA7), Beppe Convertini (Linea Verde) con il Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, e molti esponenti di prestigio dell’imprenditoria di settore, apriranno il convegno internazionale dedicato all’incontro di “Arte, turismo e fascino con i Fondi di investimento esteri”.



Filottrano apre le porte della città ai big dell’economia internazionale. Nell’ambito di una tre giorni di eventi e spettacoli organizzati dal Fondo VIRGO con Luca Paolorossi che, dall’8 al 10 dicembre, celebreranno sapientemente il Made in Italy, si terrà anche la convention “Il palcoscenico dei borghi e lo spettacolo del Made in Italy – Arte, turismo e fascino incontrano i Fondi di investimento esteri”.



ECCO TUTTE LE PERSONALITA’ EMINENTI CHE INTERVERRANNO AL CONVEGNO

Interverranno: Alessandro Sallusti (direttore di Libero Quotidiano), Beppe Convertini (Linea Verde Rai), Francesco Giorgino (Tg1), Luca Telese (LA7), il Sen. Guido Castelli (Economie Territoriali), il Dott. Francesco Acquaroli (Presidente della Regione Marche), l’Avv. Luigi Antonangeli (Virgo Fund), il Dott. Pierluigi Bocchini (Confindustria), l'Avv. Dino Latini (Presidente Consiglio Regionale Marche), il Dott. Antonio Grimani (AssoHolding), l’Imp. Luca Paolorossi (Paolorossi Group), il Dott. Gianluigi Montagner (Framont & Partners LTD), il Dott. Sandro Vestita (Ente Bilaterale Confederale), l’Ing. Emanuele Almonti (Comunità Energetiche), l’Avv. Lauretta Giulioni (Sindaco di Filottrano) e il Dott. Elia Bonacina (FORBES Top Manager); modera il Dott. Michele Romano (Il Sole 24 Ore).



La convention affronterà tematiche cruciali, in un contesto socio-economico di grande valore, dato che la città di Filottrano è da sempre fucina di industrie tessili tra le migliori di tutta l’Europa occidentale.