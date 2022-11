28 novembre 2022 a

Quando il potere incontra "la cronaca nera", è l’argomento in onda martedì alle 20.30 su "Politica d’annata" (caporedattore Danilo Cretara, direttore Andrea Vianello), il programma creato, condotto e diretto da Cristina Gimignani, che ha portato in radio un nuovo format: la politica alla portata di tutti. Gimignani espone, in chiave politica, gli aspetti storico sociali del Belpaese, dalla nascita della radio nel 1922, fino ai giorni nostri.

L’intervista a Giancarlo De Cataldo, in onda martedì, sarà riproposta anche sulla quotidiana, sempre condotta e diretta da Gimignani, nella striscia delle teche radio, dal titolo "amarcord politic", sotto la direzione di Giacinto de caro e Roberto Sergio. Dichiara la giornalista: "appartengo alla generazione in cui tutto era politica ed è in questa chiave, che interpreto i fatti e inserisco le interviste per grparlamento e riutilizzo il materiale prodotto sulle teche. Un metodo diverso, perché solitamente si parte dalla storia per arrivare alla politica, mentre io faccio il contrario, certa da sempre del suo primato, anche se negli ultimi tempi è stata bistrattata. Gli italiani devono riappropriarsi della propria storia recente, conoscere la forza dei personaggi della prima repubblica, come gli inizi del secolo”. "Politica d’annata" va in onda tutti i martedì alle 20.30 e è composta da una prima parte, in cui si svolge un blob di fatti politici di ieri e di oggi, intervallato da canzoni e vecchi spezzoni radio di politici del passato e in finale, un’intervista con un personaggio noto. Sulle teche radio "amarcord politic" è invece una striscia con commento, composta da vecchi documenti e brani d’epoca, con interviste recenti, riprese da programmi vari.