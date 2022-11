Tutto pronto per il nuovo format di Lucia Zaninello, migliaia di like su TikTok

Francesco Fredella 22 novembre 2022 a

a

a

Conto alla rovescia. Manca poco al nuovo format che vedrà impegnata Lucia Zaninello, in arte Lucy Lein, di cui vi abbiamo già parlato. In una recente intervista, l'influencer aveva detto: “Amo trasmettere la mia spontaneità nel bene o nel male. Sui social si tende ad ostentare, io cerco di portare in casa delle persone quelli che sono i momenti positivi ma anche negativi, che possano servire alle persone a non sentirsi sole, perché anche io che magari sono in un certo senso per loro una figura a cui ispirarsi ho le mie difficoltà”.

Lei e i followers hanno un rapporto molto forte. Quasi una simbiosi. “Amo portarli con me durante i viaggi ma anche durante le mie giornate tipo”, continua. La vedremo molto presto con un nuovo format, che arriva dopo l'esperienza su Twitch. "Il canale l'ho aperto durante la quarantena facendo ASMR, gameplay, è esploso con la quarantena dove strimmavo tutti i giorni dalle 8 alle 16 ore al giorno. Principalmente gli utenti volevano vedermi fare ASMR”, aveva raccontato.

Di cosa parlerà nel nuovo format? Mistero, per adesso. Ma secondo i ben informati potrebbe trattarsi di qualcosa di molto forte. Che stupirà, ancora una volta i followers di tutte le piattaforme.