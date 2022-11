Il Panettone al Pistacchio di Bronte e Sicilia: una storia di dolcezza nata da madre e figlio

Francesco Fredella 18 novembre 2022 a

Una bontà siciliana che prende tutti per la gola. Madre e figlio tornano a far impazzire gli italiani con il loro panettone al pistacchio. Stavolta, prima del Natale 2022, lanciano una novità: si tratta di un e-commerce grazie al quale questa prelibatezza raggiunge tutto il Paese. Il panettone al Pistacchio di Bronte e Sicilia di Così è, è frutto di anni e anni di lavoro e specializzazione. un prodotto artigianale da "leccarsi i baffi". Il Panettone al pistacchio di Bronte e Sicilia è il best-seller di “Così è”, il negozio bresciano che spedisce prodotti in tutto il mondo. "La nostra è una realtà artigianale dove la mano del maestro pasticciere è fondamentale. L’imperfezione dell’artigianalità la vediamo come un valore aggiunto anziché come un difetto!", racconta il figlio Bresciani.

Ma anche la storia imprenditoriale di madre e figlio strizza l'occhio alla dolcezza perché questa sua avventura nasce a luglio 2018. "Il nostro segreto? La passione per la qualità", dice Alessandro che lancia lo shop online. "Sono pronto a deliziare il palato dei clienti più esigenti con le prelibate tentazioni Siciliane", continua. "Volevamo creare prodotti artigianali al Pistacchio solo con uso di materie prime di alta qualità, dalle semplici idee nascono grandi sogni".