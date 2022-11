Pace e diritti umani, ecco le scuole premiate da Eip Italia

Dal San Giuseppe al Casaletto al liceo artistico di Rebibbia

12 novembre 2022 a

a

a

Pace e diritti umani nella scuola. EIP, Ecole Instrument de Paix Italia, ha premiato le eccellenze della scuola italiana, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione (Protocollo di intesa), l’Ufficio in Italia del Parlamento Europeo e l’Università Lumsa. E tra le 240 scuole italiane che mercoledì 9 novembre hanno partecipato a questa edizione, nel cinquantenario di Eip Italia, riempiono d’orgoglio per i premi portati a casa le scuole di Roma e del suo hinterland: l’istituto paritario San Giuseppe al Casaletto, l’iss di via dei Papareschi nel quartiere Marconi, il Domizia Lucilla, l’Iis di via Copernico di Pomezia, il Faraday di Roma Lido e il Celestino Rosatelli di Rieti, gli istituti comprensivi Daniele Manin, Alessandro Magno e via Poseidone scuola primaria Chico Mendez e ancora il Gigi Proietti, il liceo scientifico Sandro Pertini di Ladispoli e il liceo artistico “Enzo Rossi” sede penitenziaria femminile di Rebibbia.

50 ANNI DI EIP ITALIA

Le scuole sono state premiate nell’Auditorium della Biblioteca Nazionale, mercoledì scorso, una data importante perché nello stesso giorno di 50 anni fa, il 9 novembre 1972 Guido Graziani, Aldo Capitini, Marisa Romano Losi, Padre Ernesto Balducci, avviarono la sezione italiana dell’EIP Internazionale, fondata nel 1968 a Ginevra da Jean Piaget e Jacques Muhlethaler, per educare alla pace e ai diritti umani nella scuola.

SASSOLI E EDITH BRUCK

“Il programma delle attività del Cinquantenario di EIP Italia – ha spiegato la presidente Anna Paola Tantucci - è stato dedicato per la dimensione europea a David Sassoli e per quella dei diritti umani alla scrittrice Edith Bruck figure simboliche della mission educativa dell’Associazione. Il momento storico che stiamo vivendo, attraversato da due anni di pandemia e dal 24 febbraio dall’aggressione della Russia all’Ucraina, ci hanno portato a riflettere sul messaggio di Papa Giovanni XXIII nella Enciclica Pacem in terris che ha rappresentato la grande sfida del nuovo millennio sul valore della pace “fra tutte le genti riposta nella verità, nella giustizia, nell’amore e nella libertà”.

IL MESSAGGIO

“Il messaggio che si evince dai lavori presentati – spiega la presidente Tantucci – e dall’impegno dei docenti è che la cultura che si fonda sui diritti umani è una cultura pervasiva che libera e apre, che considera la scuola, l’università, il mondo dell’informazione e quello dei poteri locali, regionali e nazionali come un cantiere, un laboratorio di costruzione della nuova cittadinanza democratica che nasce nella scuola ma pervade l’intero arco della vita della persona umana”.

LE SCUOLE PREMIATE

Premio speciale “EIP Nuovo FIDIA - Museo Alfiero Nena” all’istituto paritario San Giuseppe al Casaletto di Roma (classe 2- Liceo Scienze Umane – per il plastico celebrativo del 50° anniversario di EIP. D.S. Prof. Emanuela Corrao, docente referente Silvia Scipioni).

3° Premio nazionale “EIP Nuovo FIDIA – Museo Alfiero Nena” 2022 all’I.I.S. “Artemisia Gentileschi di Carrara (classe 3 B – Liceo Artistico per il video artistico “Agenda 2030 – 17 Goal” – D.S. Prof. Ilaria Zolesi, docente referente Doriana Guadalaxara.

– Premio Regione Campania “EIP Nuovo FIDIA – Museo Alfiero Nena” 2022: all’IIS Carafa Giustiniani di Cerreto Sannita (BN) (per il progetto Video RADAR – V Liceo Artistico, II/III/IVIV Liceo Musicale – D.S. Giovanna Caraccio; docente referente Luciana Puoti); all’IC Via Poseidone di Roma (classe 4D – Scuola primaria “Chico Mendez” per il quadro “In volo per la pace” – D.S. Annalisa Laudando); I.C. “Alessandro Magno” di Roma (classi 2-3A – 2-3C – 2-3G per il lavoro “Medaglie per la pace” – D.S. Viviana Ranucci, docente referente Laura Santilli).

– COPPA Trofeo Nazionale Itinerante E.I.P. Italia “Guido Graziani” 2022 passa dall’ I.C “J.F.Kennedy” di Cusano Mutri (BN) (ds Anna F. De Simone, docente referente Bibiana Masella) all’I.C Daniele Manin di Roma – Scuola Primaria (per Progetto D’ Istituto e Territorio sui Goal AGENDA ONU 2030 – ds. Manuela Manferlotti, docenti referenti Daniela Scaccia e Piera Cotignola).

– 1° Premio nazionale “Principi universali di Educazione civica” 2022 – sezione scuola secondaria di I grado all’IC J.F. Kennedy di Cusano Mutri (BN) (per il Dossier “Principi di Educazione civica” – classe 2B per Agenda 2030; classi infanzia, primaria e secondaria I grado per “Peace and war” – classe 3B – ds Anna Filomena De Simone; dcente referente, Bibiana Masella).

– 1° Premio nazionale “EIP Enrico Bartolini – Musica giovane” 2022 in collaborazione con il CSC della Biblioteca Nazionale Centrale alla sezione strumento – percussioni e tamburi per la pace dell’IC “J.F.Kennedy” di Cusano Mutri (classe 1A-3B – Scuola secondaria di I grado per “Il mondo che vorremmo” – ds Anna Filomena De Simone).

– 1° Premio nazionale “EIP Salvo D’Acquisto – I ricordi della memoria” 2022 – sezione scuola primaria all’IC Centro di Casalecchio di Reno (BO) scuole primarie Giosuè Carducci e Giuseppe Garibaldi, classi 5A e 5B per il lavoro interdisciplinare di Educazione civica e il cortometraggio “Raggiungere” sul caso vero dell’Eccidio del Cavalcavia – ds Andrea Sallese; docente referente: Antonio Spetrini.

– 1° Premio nazionale “EIP Salvo D’Acquisto – I ricordi della memoria” 2022 – sezione scuola secondaria di I grado all’IC “Falcone e Borsellino” di Teramo (classi 2A e 2C per il Progetto didattico di esplorazione e presentazione del territorio e dei suoi monumenti artefatto cartaceo e digitale – ds Maria Letizia Fatigati).

1° Premio nazionale “EIP Salvo D’Acquisto – I ricordi della memoria” 2022 – sezione scuola secondaria di II grado all’IIS “Via Copernico” di Pomezia (classe 4Be – liceo scientifico per il video su Salvo D’Acquisto – ds Anna Coppolelli; docente referente: Maria Del Grande).

– Coppa sezione EIP UNPLI “Salva la tua lingua locale” all’IC di Taggia (IM), alla pluriclasse della primaria “P.F. Ferraironi” di Triora – IM – (per il progetto “REAUD” in dialetto brigasco – ds Annamaria Fogliarini; docente referente Gianna Ozenda).

– 1° Premio nazionale “EIP-UNPLI Salva la tua lingua locale” 2022 all’ I.I.S. “Celestino Rosatelli” di Rieti (classe 2BA per il Video con poesie dialettali, testi letterari e monumenti del territorio reatino – ds Beatrice Tempesta; docente referente, Grazia Bianchetti).

– 1° Premio nazionale “EIP Marisa Roma Losi CISS” 2022 al liceo scientifico “Sandro Pertini” di Ladispoli (per il giornale scolastico “Res Novae” – ds Fabia Baldi; docenti referent: Gianna Cappella, Patrizia Ciummo, Giovanni Piazza, Sabrina Russo).

– Premio Regione Lazio “Principi universali di Educazione civica” 2022 al Liceo Scientifico “Sandro Pertini” di Ladispoli per il video “Decalogo contro il bullismo” classe 1°. Premio EIP Poesia 2022 – “Un passo” di Milena Fiore e Roberta Neri.

– Premio nazionale “EIP Marisa Roma Losi CISS” 2022 all’I.C. “Monaco – Fermi di ORIA – BR – ( classi 1-2-3 – Scuola secondaria di I grado – per il giornale scolastico “La Costituzione la mia pelle” – ds Luisa Nicla Serena Pezone – docenti referenti Eleonora Carone – Lorenza Vantaggiato).

-1° Premio nazionale “EIP Enrico Bartolini – Musica giovane” 2022 sezione INNO, in collaborazione con il CSC della Biblioteca Nazionale Centrale , all’.C. “Grazie Tavernelle” di Ancona (classe 3D-3E – Scuola secondaria di I grado per “InnoVativo” – rilettura dell’Inno di Mameli – ds Silvia Del Monte; docenti referenti Carlo Celsi – Matteo Lentinio);

-2° Premio nazionale “EIP Enrico Bartolini – Musica giovane” 2022 sezione INNO Atlantide all’ITI Faraday di Roma Lido (ds Rejana Martelli, docente referente Alessia Forganni classe 4°AM MEDAGLIA.

1° Premio nazionale “EIP Enrico Bartolini – Musica giovane” 2022 sezione CORO, in collaborazione con il CSC della Biblioteca Nazionale Centrale, all’Istituzione scolastica “Unité des Communes Valdotaines – Mont Rose A” – Pont Saint-Martin (AO). (classi 1-2-3 – Scuola Secondaria di I grado “Carlo Viola” per “VOIXIà” – ds Stefania Girodo Grant – docenti referenti: Marinella Viola e Monica Viola).

Premio Regione Lazio “EIP Enrico Bartolini – Musica giovane” 2022, in collaborazione con il CSC della Biblioteca Nazionale Centrale, sezione Coro, all’IC “Gigi Proietti” di Roma (classe 3F – Scuola secondaria di I grado – per “La ballata di Sacco e Vanzetti” – ds Flavio De Carolis, docente referente Laura Pugliese).

1° Premio nazionale “EIP – Ministero della Giustizia” – sezione lavori creativi al liceo artistico “Enzo Rossi” di Roma (classe 5R – sede penitenziaria femminile di Rebibbia per il quadro “Abbraccio tra i popoli” – ds Danilo Vicca; docenti referenti Ester Ciammetti, Lucia Lo Buono. Autrici del quadro Julieta Dungao, Alessia Rampazzi – Eugenia Fiorillo.

–1° Premio nazionale “EIP – Ministero della Giustizia” sezione progetti sperimentali innovativi realizzati dalle Direzioni carcerarie alla Casa circondariale di Benevento per il progetto “Una vita tra le tue dita” – direttore Gianfranco Marcello; referente del progetto, Maria Carmela Ambrosino; delegata EIP per le carceri: Teresa Lombardo.

–1° Premio nazionale “EIP Il teatro nella storia” 2022 sezione scuola secondaria di II grado al liceo classico Umberto I di Napoli (per il lavoro teatrale “Dialogo sulla virtù”, ds Carlo Antonelli, docente referente Paola Cassella) e all’IIS Guglielmo Marconi di Civitavecchia (classe 3BS – Liceo Scienze Applicate per il testo del corto teatrale “Che noi ad essa non potem da noi“ – ds Nicola Guzzone, docente referente Camilla De Iorio).

-1° Premio nazionale “EIP Il teatro nella storia” 2022 sezione scuola secondaria di I grado all’IC di Fuscaldo – CS - (classe 1B – per il lavoro teatrale sulla vicenda di Peppino Impastato – ds Anna Maria De Luca; docenti referenti: Paola Cassano, Antonella de Seta, Salvatore Mamone).

–1° Premio Nazionale “EIP Jacques Műhlethaler” per il Digitale 2022 all’I.C. “Don Giulio Testa” di Venafro - IS (classe IA Secondaria di I grado, per il booklet digitale “Stop War” – ds Marco Viti – docenti referenti Fabiola Di Sano e Anna Boggia).

-1° Premio Nazionale “EIP Jacques Műhlethaler” 2022 all’IISS “Luigi Bazoli – Marco Polo” di Desenzano sul Garda – BS (classi 1-2-3 P – Indirizzo Servizi culturali e dello spettacolo per il cortometraggio “Di terra e di mare” – ds Stefania Battaglia, docente referente Eleonora Tumino).

–Premio nazionale “EIP Michele Cossu e Valerio Castiello – Poesia giovane” all’IC Casanova Costantinopoli di Napoli (2C e 2-3F per “Diritto alla pace” poesia plurilingue scritta da Elisa Botosineau (Rumeno), Iole Mascia (Inglese), Sara Moscatiello (Francese), Robert Diana e Alexandra Tarantino (Polacco), Warnakulasuriya D. C. Ronisha Prasansani (Srilankese), Gioia e Matteo Yu (Cinese), Yakimovich Vladislav (Ucraino) – ds Franco Mollica, docente referente Elvira D’Angelo; docenti del progetto: Linda Di Gennaro – Antonella Pagano – Marina Rumolo).

Premio Regione Campania “Principi universali di Educazione civica” 2022 all’IC Casanova Costantinopoli di Napoli (classe 2C – scuola primaria per “SPECIALE TG RAGAZZI” – ds Franco Mollica – docenti referenti: Elvira D’Angelo – Sarah Martorelli).

–1° Premio Nazionale “Principi universali di Educazione civica” all’IC di Gualdo Cattaneo -PG – (classe 2A – Scuola primaria Plesso “San Terenziano” per il video “Amicizie spaziali” – ds M. Cristina Rosi – docente referente Paola Palmini).

-1° Premio Nazionale “Principi universali di Educazione civica” 2022 Sezione scuola primaria all’IC “Baracca – Vittorio Emanuele II” di Napoli (classe 2-3-5 B e 3A – scuola primaria per “#AGENDApp 2030: un’App per il futuro” – ds Sara Sica).

–1° Premio Nazionale “Principi universali di Educazione civica” 2022 Sezione Scuola secondaria di II grado all’ I.I.S. “Via dei Papareschi” di Roma (classe 2BT per il lavoro didattico sull’articolo 9 della Costituzione – ds Paola Palmegiani, docente referente Francesca Panella

– Premio Regione Puglia “Principi universali di Educazione civica” 2022 alla Secondaria di I Grado “E. Baldassarre” di Trani – BT (classe 1P per il video “11 regole per salvare il pianeta” – ds Marco Galiano, docente referente: Francesco L’Erario).

– 50° Concorso Nazionale 1972-2022 – Premio “E.I.P. la scuola al servizio dell’umanità” all’IIS “Domizia Lucilla” di Roma – dirigente scolastico Prof. Maria Adele De Caro, docenti coordinatori Anna Maria Gobbi e Filomena Luiso che ha svolto il servizio accoglienza.

GLI INVITATI

Sono stati invitati a presenziare alla cerimonia: Stefano Campagnolo, direttore della Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele; Maria Assunta Palermo, direttore generale Direzione per lo studente, l’inclusione e l’orientamento scolastico del Ministero dell’Istruzione; Claudia Pratelli, assessore alla scuola Comune di Roma; Antonino La Spina, presidente nazionale UNPLI Unione Italiana Pro Loco; Gemma Tuccillo, capo dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della Giustizia; Angela Daniela Greco, direttore dell’Ufficio III Attività ispettiva e di controllo del Ministero della Giustizia; Lina Lo Giudice Sergi, presidente Accademia italiana di Poesia, Maria Pia Buccioni esperta di fomazione.

Nell’atrio dell’Auditorium è stata allestita una mostra dei lavori premiati a cura della professoressa Silvia Scipioni mentre il video dei lavori digitali delle scuole è stato realizzato dal preside Francesco Rovida coadiuvato dalla preside Silvia Cuzzoli.