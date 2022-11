Commissione Vigilanza Cassa Depositi e Prestiti, Giacomoni: "Approvata la relazione di fine mandato"

10 novembre 2022 a

a

a

La Commissione Parlamentare di Vigilanza su Cassa Depositi e Prestiti, presieduta dall’onorevole Sestino Giacomoni, a conclusione delle sue attività, ha approvato la "Relazione di fine mandato per la XVIII Legislatura". Il documento descrive le principali attività svolte dalla Commissione nel corso della passata legislatura, tra cui quattro indagini conoscitive, una delle quali dedicata all’evoluzione del risparmio postale, nonché la serie di audizioni dei ministri dell’economia e delle finanze, dei vertici e dei rappresentanti di CDP e di Poste Spa, delle società del Gruppo e di molti altri soggetti del mondo economico-finanziario.

“Sono entrato qui in questa sala la prima volta, il 12 maggio del 2020, con la barba risorgimentale, conseguenza dei due mesi di lockdown, ed oggi torno qui per onorare quel ricordo di nuovo con la barba, meno risorgimentale, ma un po’ più bianca” ha dichiarato il Presidente Giacomoni nell’incipit del suo intervento. “Oggi siamo qui per approvare la Relazione di fine mandato, che analizza l’attività svolta dalla Commissione nel corso della XVIII legislatura e spero che anche voi come me, leggendola, siate fieri del lavoro che insieme abbiamo svolto”, ha proseguito rivolto ai componenti e ai vertici di Cdp. “L'approvazione della Relazione di fine mandato segna la conclusione dell'attività della Commissione di Vigilanza eletta nella XVIII legislatura, ferma restando la nostra disponibilità, nella fase di prorogatio, in conformità alla disciplina vigente, di recepire gli elementi informativi che si rendessero necessari ad assicurare la continuità delle funzioni di vigilanza, da rimettere alla valutazione della Commissione che sarà ricostituita nella corrente legislatura. A questo punto ritenendo concluso il nostro lavoro ed il mio mandato da presidente non ci resta che ringraziare i vertici di CDP per la loro collaborazione istituzionale, la struttura di segreteria per il supporto e di augurare a tutti voi buon lavoro e lunga vita a Cassa Depositi e Prestiti”, ha concluso Giacomoni.