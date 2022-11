"Milano Urban Padel" è la boutique dello sport: nato dalle ceneri di un vecchio cinema diventa punto di riferimento in Italia

Francesco Fredella 08 novembre 2022 a

Tre piani, spazi immensi dove poter fare sport. Il Padel prende piede anche a Milano, dove nasce - dalle ceneri di un vecchio cinema - "Milano Urban Padel": si tratta di un grande spazio invidiato in tutta Europa. Tre soci hanno dato vita a questo grande progetto, un vero e proprio gioiellino. Tra questi c'è anche Simone Berneri, giovane immobiliarista milanese molto quotato in Italia e nel resto del mondo.



Lo spazio (immenso) nel quale ci si ritrova entrando in questa struttura all'avanguardia, sotto ogni punto di vista, è a primo acchito molto suggestivo. Tecnologia, qualità, ma anche innovazione. Tre campi di ultima Generazione indoor superpanoramici, climatizzati tutto l’anno. Il centro, che è frequentato da tantissimi vip e calciatori, è dotato di illuminazione a LED ed è costruito con l’utilizzo di materiali all’avanguardia e di altissima qualità. Il manto blu, uno dei migliori sul mercato mondiale, è lo stesso utilizzato dal WPT. E' persino possibile, grazie ad una tecnologia studiata ad hoc, registrare la partita e rivedere gli highlights per poi ricondividerli sui social.



Ma "Milano Urban Padel" rappresenta lo sport a 360 gradi con uno spazio per la sauna, la vasca di Reazione (con l'utilizzo di acqua fredda post partita, che produce effetti analgesici e antinfiammatori), l’area lounge dotata di tutti i comfort e con la vista sui campi da gioco ed uno spazio per la riabilitazione (palestra con tecnologia SDI, piscina riabilitativa, massaggi sportivi e osteopatici).Tutto questo per avere un'idea di cosa sia Milano Urban Padel.



Un grande investimento, diversi milioni di euro spesi, per riqualificare un luogo abbandonato e che adesso è diventato un fiore all'occhiello per tutta la città di Milano. E non solo. All'interno di questo spazio si può anche usufruire dei corsi, acquistare - grazie ad uno shop - racchette da Padel e tanto altro ancora. Sicuramente, il risultato finale è sorprendente. Tutto rappresenta uno slancio per il settore dello sport, vessato dalla congiuntura economica negli ultimi due anni.