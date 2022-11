Angelo Musco conferma la buona salute del mercato immobiliare romano con un'abile iniziativa

04 novembre 2022 a

Il 22 e il 23 ottobre, l’ufficio vendite di Colle Veio è diventato sede di un evento che ha conquistato e appassionato il pubblico romano.

Gli open days con tour informativi del cantiere, pregevole intrattenimento, aperitivi e gift dedicati agli ospiti, hanno avuto un enorme successo. La due giorni ha confermato la voglia di abitazioni di qualità e l’importanza di incontri in presenza per il settore immobiliare che vanno ad arricchire il racconto digital dell’iniziativa.

Perché Colle Veio

Da sempre Roma è al centro di grandi iniziative immobiliari, tanto da attirare su di sé gli occhi di grandi investitori a livello globale. Allo stesso tempo, Roma è una città molto estesa, dinamica e in continuo mutamento, dove le esigenze abitative e gli stili di vita cambiano.

Da questo punto di vista, spiega Angelo Musco, AD di Compagnia Immobiliare Italiana, principale broker di progetto, “Colle Veio è il cantiere perfetto, perché si compone di case di grande qualità e versatilità, con un capitolato di pregio, tagli flessibili e grandi terrazzi. E nonostante siamo a più del 50% di venduto, c’è ancora molta varietà di disponibilità su tutti i piani, compresi gli attici”.

Colle Veio, infatti, si compone di appartamenti di nuova costruzione affacciati sul ricercato panorama di Roma Nord: gli oltre 7.000mq del Parco di Veio accompagnano lo sguardo verso l’orizzonte, in un contesto di pregio che comprende servizi commerciali e amenities.

Colle Veio si propone come nuovo distretto urbano per una comoda vita di prossimità, che non rinuncia al dinamismo e ai servizi del centro, ma li unisce a un contesto di quiete e riservatezza. Un lifestyle contemporaneo caratterizzato da mentalità green, spostamenti intelligenti, stile di vita smart dentro e fuori casa. Una casa fuori dall’ordinario con terrazze abitabili da cui godere un tramonto mozzafiato su Roma: l’evento di Colle Veio ha voluto essere una preview di un nuovo modo di abitare Roma.

Gli open days

Le due giornate hanno visto la partecipazione di oltre 320 persone che hanno potuto conoscere tutti i dettagli dell’iniziativa grazie al contatto diretto con i protagonisti del progetto.

Ad accogliere gli ospiti e condividere con loro un ricco buffet, c’erano gli amministratori della Federici Costruzioni srl che materialmente dà forma e vita al cantiere, i dirigenti di Compagnia Immobiliare Italiana, che promuove e commercializza il progetto, e i responsabili di Mo.1950, esclusivo partner d’arredo per interni e terrazze.

Tra una chiacchiera e uno stuzzichino, gli ospiti hanno potuto toccare con mano i pregiati materiali che comporranno gli appartamenti della materioteca, un’intera parete dedicata a tutti i materiali. Accompagnati dal racconto consulenziale dell’architetto Simone Serafini in persona, i partecipanti hanno quindi seguito un tour dell'appartamento campione appositamente costruito all’interno dell’ufficio vendite: un anticipo di quella che sarà la vita a Colle Veio, stanza per stanza. Per entrare ancora più a fondo nella proposta abitativa, il virtual tour con visore 3D, una tecnologia Proptech, ha offerto un’esperienza immersiva e sensoriale del lifestyle di Colle Veio. Infine, con la visita diretta al cantiere, gli ospiti hanno potuto apprezzare l’avanzamento dei lavori e, con l’occasione, anche la magnifica vista sul verde delle colline del Parco di Veio.

I numeri dell’evento

A conferma della bontà dell’evento, l’85% dei partecipanti ha colto l’occasione per fissare un appuntamento per approfondire una particolare soluzione abitativa. Per non lasciarsi sfuggire l’opportunità di scelta a queste vantaggiose condizioni, 6 ospiti hanno già acquistato il loro appartamento nel corso della domenica stessa. Colle Veio, infatti, mette a disposizione un’ampia varietà di tagli, dai bilocali agli attici con piscina, a partire da 278.000€, con vantaggi e promozioni fino a 85.000€ per ogni appartamento. Inoltre, solo per i partecipanti agli Open Days, è stato messo a disposizione uno Special Gift di ulteriori 3.500€ per l’arredo della nuova terrazza.

L’evento è stato un successo, come conferma Massimo Federici: “Questi open days ci hanno fatto capire che c’è grande voglia di case di qualità sulla scacchiera romana. In particolare, dopo il lockdown, si conferma la voglia di grandi spazi aperti e prende sempre più piede la ricerca di bellezza e di tranquillità”. Una ricerca della casa dei sogni che va di pari passo con l’aumento di interesse verso i nuovi metodi per la valutazione per l’acquisto delle case e verso i moderni modi di comprar casa. La ricerca immobiliare è sempre più tecnologica e la fiducia del consumatore va conquistata e mantenuta prima online e poi con incontri ed eventi in presenza che sappiano emozionare e coinvolgere, trasmettere serenità e allo stesso tempo sicurezza.

Una verifica di mercato

Dopo anni di incertezza e stravolgimenti che hanno cambiato non solo il modo di abitare ma anche quello di cercare casa, organizzare un evento di due giorni in presenza è stata una strategia ambiziosa e lungimirante, a discapito di tutte le difficoltà. Come conferma Angelo Musco, “l’evento è stato pensato come una verifica di mercato perché nutrivamo dubbi e incertezze: la congiuntura internazionale, la minaccia di alta inflazione che è una spinta tossica per i costi, l’alto rialzo dei tassi con conseguente freno per l’economia e il carovita, imponevano una seria riflessione su come approcciarsi al mercato.”

Una strategia frutto del Metodo Compagnia

Gli open days hanno restituito grande soddisfazione a tutte le parti coinvolte, dal pubblico alla proprietà, e proprio per questo non saranno gli ultimi. “Tutto questo ci ha dato grande entusiasmo” conclude Angelo Musco “e ci spinge a proseguire con convinzione e fermezza il nostro cammino lungo il percorso intrapreso anni fa”. Un percorso di rivoluzione immobiliare intrapresa proprio dall’AD di Compagnia Immobiliare Italiana, vero e proprio pioniere nell’agevolare il percorso di acquisto delle persone: “Solo chi ben comprende e valuta è in grado di decidere consapevolmente. In un momento particolare come questo è necessario avere metodo, esperienza e competenza: Compagnia Immobiliare Italiana propone un approccio commerciale studiato e tecnologicamente supportato per raggiungere i giusti clienti in maniera efficace in tutti i touch point a disposizione. L’evento in presenza vivifica l’esperienza e il racconto digitale che poi continua anche dopo l’incontro, per accompagnare passo per passo gli utenti nella loro nuova casa tanto desiderata”.