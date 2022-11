Meloni, boom social. E su Facebook segue solo una persona: ecco chi è

03 novembre 2022 a

Tra numeri da capogiro (e in crescita) con 2,6 mln di follower, il profilo ufficiale su Facebook di Giorgia Meloni («Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana») è tra le pagine più viste in questo momento non solo in Italia. Migliaia di post a commento delle ’uscite' della prima donna premier di destra si materializzano in pochi minuti, con un trend di contatti e ’iscrizioni' vertiginoso.

Lei, il premier, da quella pagina ufficiale, con tanto di tricolore a fare da sfondo, si limita a seguire a sua volta tre profili: i primi due sono quelli del suo partito - la pagina ufficiale Fb di Fratelli d’Italia che vanta quasi mezzo milione di fan e quella del partito conservatore europeo (Ecr), seguito da circa 20mila follower, di cui proprio Meloni è presidente. Il terzo profilo è invece una sorpresa: non politici, non partiti, né altri premier o capi di Stato, ma invece si ’atterra' sulla pagina social dello scrittore e opinionista di Radio Capital, Fabio Salamida («giornalista, scrive di politica e attualità. Un socialista che piace alle donne. Migliora con l’età», come lui stesso si definisce sui social), profilo con all’attivo 225.787 follower.

È lui il terzo dei profili seguiti da Meloni. Nel suo spazio in rete - raggiungibile dalla pagina ufficiale del premier italiano - Salamida pubblica tanti post conditi di ironia, con frequenti punzecchiature alla politica, al mainstream di destra e sinistra, con particolare attenzione al leader della Lega Matteo Salvini, come dimostra il video di apertura sul suo profilo Fb, con il titolare del Carroccio che manda baci a una mandria di vacche in transito su una spiaggia, ’spot’ che lo scrittore usa per promuovere un suo libro. Poi, scorrendo, si legge l’ultimo messaggio di Salamida, datato 3 novembre 2022, dedicato alla vicenda del decreto anti-rave: «La norma sui rave party sarà modificata radicalmente - è il post - . Anche nella maggioranza qualcuno deve aver sospettato che fosse stata scritta da un partecipante a un rave sotto l’effetto di funghi allucinogeni». Bersagli come Salvini e il sarcasmo sulle prime mosse del governo Meloni che, ironia della sorte, sono linkate dalla pagina ufficiale dell’attuale presidente del Consiglio, con lo scrittore che gongola per la pubblicità che arriva nientedimeno dalla donna più potente e influente d’Italia.