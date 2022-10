Iphonedude di Fabio Iacuzio fra social, vip e tecnologia

Francesco Fredella 29 ottobre 2022 a

a

a

Fin dalle sue origini l’azienda di Fabio Dude aumenta la sua fama e i riscontri positivi da parte dei clienti. Solo nel corso della prima parte del 2022 Fabio e il suo team registrano un +80%. L’avventura avviata nel 2004 come tecnico informatico porta Fabio a stringere legami professionali con il mondo dei calciatori e in seguito a quello dello spettacolo. In pochi anni Iphonedude diventa sinonimo di garanzia nel settore delle riparazioni rapide di strumenti Apple. Il suo fondatore riceve il riconoscimento come “tecnico certificato Apple” ed è ormai noto nell’ambiente come “VIP’s technical specialist”.



ll servizio che ha contribuito a rendere famosi Fabio Dude e I suoi è l’onsite, ovvero la riparazione e la risoluzione di problemi direttamente a casa del cliente. Le riparazioni in diretta hanno avuto cosi successo che “lo facciamo davanti a tutti” è finito per diventare lo slogan dell’azienda.

Il servizio onsite rappresenta la carta vincente del team, che proprio grazie a quest’ultimo riesce a distinguersi e ad emergere rispetto alla concorrenza.



La nascita di Fabio Dude

“Il nome dude, in inglese tizio ma anche bello, amico, figo” afferma il fondatore: “rappresenta la filosofia del gruppo che mette al centro la relazione con il cliente e la cura dei dettagli. Trattare ogni cliente come un amico, con rispetto, attenzione e riservatezza è ciò che negli anni ha consentito a dude di affermarsi, riportando l’eccellenza tecnlologica in una dimensione umana”.

Fabio Dude è letteralmente il tizio dell’Iphone, quello che può aggiustartelo sempre, a qualsiasi ora e lo fa entro la giornata. Se a qualcuno venisse in mente di dover creare la copia esatta di questo brand, probabilmente darebbe lo stesso nome.

Progettare il futuro



Il progetto Iphonedude nasce da un’idea tanto semplice quanto efficace: fornire assistenza e riparazioni ad ogni ora e completare il lavoro in una giornata.

Nel panorama contemporaneo, ma soprattutto in previsione di quello futuro, con la crescente rischiesta di rapidità e tempestività nella risoluzione di problemi hardware e software, il progetto di Fabio Dude era destinato a rivoluzionare il mercato.



Nel giro di 30 anni siamo passati dalla novità del telefono da fisso a mobile, che in origine poteva effettivamente solo telefonare, a complesse macchine che ci permettono di lavorare a 360 gradi e in cui depositiamo ogni giorno dati di ogni tipo.

Ed è proprio in funzione di questa importanza dei cellulari come tool lavorativi ma anche come vere e proprie banche dati, che la possibilità di un malfunzionamento o un qualsiasi intoppo può causare gravi probemi al possessore.



Non solo riparazioni

Alle prestazioni offerte in negozio e a domicilio, Iphonedude affianca un servizio di vendita online dei prodotti Apple di ultima generazione. L’ e-commerce include tutte le novità della casa statunitense insieme ai dispositivi di punta come Iphone, Ipad, Macbook e Apple Watch. Inoltre sul portale si possono trovare I migliori accessori per il brand, fra cui cover, portchiavi, auricolari, alimentatori, cavi USB e pellicole protettive. Nello shop presenta anche una sezione dedicata ai prodotti ricondizionati della maggiore qualità in assoluto.