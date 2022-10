I Gigli di Nola sbarcano a Procida 2022, Capitale della cultura italiana

Carlo Fiumicino: “Un'opportunità straordinaria per promuovere la nostra festa eterna"

Francesco Fredella 14 ottobre 2022 a

a

a

La Festa dei Gigli di Nola in onore di San Paolino è un evento folkloristico di origine religioso dal carattere fortemente popolare che si tiene la domenica successiva al 22 Giugno di ogni anno, nel comune di Nola (NA), coniugando storia e leggenda.

La festa, unica nel suo genere, facente parte della “Rete Italiana delle Grandi Macchine a Spalla”, nonché Iscritta nel Patrimonio Orale e Immateriale dell’Umanità dall’UNESCO da dicembre 2013.

San Paolino, di ritorno da un lungo periodo di prigionia presso i Vandali, ove si rese schiavo, per salvare il figlio di una vedova, fu accolto dai nolani con dei grandi gigli, divenuti simbolo di fede ed amore per il Santo Patrono.

Quei fiori sono mutati nel tempo in vere e proprie macchine lignee, realizzate e decorate in cartapesta, dalle botteghe artigianali locali.



Otto Gigli, alti 25 metri, dal peso di 40 quintali. Dei veri e propri giganti che vengono trasportati a ritmo di musica da 128 uomini, cullatori, in una danza scenografica di altissimo impatto. Oltre ai Gigli si realizza la Barca in ricordo del leggendario ritorno di San Paolino a Nola.



L‘organizzazione del Giglio dura un intero anno. Si realizza attraverso un complesso cerimoniale che prevede varie fasi: assegnazione del giglio, scambio della bandiera, questua, processione di San Paolino, sino a giungere alla domenica più attesa: la grande ballata.

Il percorso lungo il quale si effettua la processione dei gigli è lo stesso da secoli e prevede varie prove per mettere in risalto le qualità di ogni singola paranza.

Vanta origini antichissime. Le prime fonti storiche precise sulla festa risalgono al 1500, grazie allo storico nolano Ambrogio Leone.

Trasportare il giglio in spalla è un onore e quello che avviene alle fondamenta dell’obelisco è davvero impressionante. I giglianti esibiscono con fierezza i segni della loro fatica: un’enorme massa di grasso, il callo di San Paolino, che si viene a formare sulla spalla, dovuta al peso che trasportano.

“Dal 17 al 23 Ottobre 2022 la Festa dei Gigli di Nola sarà presente a Procida 2022 – Capitale Italiana della Cultura - dichiara Carlo Fiumicino, Presidente Associazione Festa Eterna – Mamma Nola – per diffondere il patrimonio religioso, culturale, artistico e folklorico della nostra millenaria festa. Il progetto di promozione nazionale della festa eterna – prosegue Carlo Fiumicino – è partito nel 2019 a Brescello (RE) per poi proseguire a Parma 2020, sino a giungere nel prestigioso scenario procidano”.

Nella centralissima Piazza di Marina Grande sarà costruita “La Barca di San Paolino”, macchina votiva lignea, che rappresenta il ritorno di San Paolino a Nola dopo aver liberato i nolani dalla schiavitù.

In virtù del progetto collaborativo avviato con Procida 2022, omaggeremo l’Isola di Procida con una riproposizione dello storico scenario mondiale della “Corricella” e della barca raffigurante la “Flotta di carta” dell’artista Frank Bölter, grazie al prezioso contributo delle botteghe artigianali Tudisco e Nal, con la parteiazione dei Fratelli Santaniello. Un processo di creazione collettiva che mirava a generare una metafora su temi universali quali l’unione tra i popoli e l'accoglienza delle diversità, con una particolare attenzione ai tanti attraversamenti dolorosi che quotidianamente si consumano nel Mediterraneo.

Nel corso della settimana, in programma a Procida, dal 17 al 23 Ottobre 2022, saranno promosse una serie di eventi, dibattiti e tavole rotonde per permettere ai vari relatori di mettere in luce il patrimonio culturale ed artistico della kermesse.

Parteciperanno ai vari incontri: istituzioni locali e regionali, docenti universitari, antropologi, tour operator, esperti di marketing culturale ed i protagonisti della festa stessa (Maestri di Festa, Corporazioni, cullatori e paranze). Particolare attenzione sarà dedicata alla tutela e valorizzazione del Patrimonio Unesco e delle Botteghe artigiane dei cartapestai

Sarà allestito uno stand promozionale con all’interno documentazione divulgativa della Festa stessa. Presso lo stand espositivo saranno presenti gli studenti degli istituti superiori della Città di Nola.

“Associazione Festa Eterna – Mamma Nola, in piena collaborazione con l’Amministrazione Comunale e gli Istituti Scolastici Superiori di Nola ha ritenuto di coinvolgere gli studenti per svolgere l’attività di promozione a Procida 2022.

Carlo Fiumicino – aggiunge – Gli studenti diplomatisi con il massimo dei voti a Luglio 2022 sono stati premiati con una “Borsa di Studio” che gli permetterà di mettersi al servizio della Città di Nola essendo stati nominati “Ambasciatori della Festa dei Gigli” con il preciso compito di divulgare l’inestimabile patrimonio del nostro territorio. Carlo Fiumicino – prosegue – un’iniziativa che mira a sensibilizzare i giovanissimi verso il sacrifico, lo studio e l’impegno per un cammino di vita onesto e gratificante dal punto di vista sociale e lavorativo”

La Festa dei Gigli di Nola si fregia del riconoscimento PATRIMONIO D’ITALIA riservato alle eccellenze nazionali. La festa è di tutti e per tutti! Nella terra di Giordano Bruno: accoglienza, fede, solidarietà, forza, coesione e musica animano il popolo nolano in una notte magica e fantastica.

“Un’opportunità da cogliere al volo – spiega l’assessore alla cultura Vincenzo Martone – un percorso, ad onor del vero, già avviato dalla precedente amministrazione che noi abbiamo fortemente voluto continuare, ben consapevoli dell’importanza del progetto. ‘Procida capitale della cultura’ – aggiunge – è una vetrina di rilievo in cui ci sarà posto non solo per la Festa ed i suoi spettacolari Gigli, ma anche per le tante eccellenze culturali fiore all’occhiello della nostra città: Giordano Bruno ed il Certame Internazionale Bruniano. Il coinvolgimento della città sarà fondamentale e sono certo che sarà l’inizio di un iter che ci proietterà a lavorare in rete anche nei prossimi mesi nel segno di una programmazione condivisa e degna della città”.