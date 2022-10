L'osteopata dei vip: Andrea Foriglio in tour per l'Italia. I suoi contenuti virali su TikTok

Francesco Fredella 12 ottobre 2022 a

a

a

L'osteopata Andrea Foriglio, romano doc, sta girando l'Italia in lungo e largo per incontrare decine e decine di pazienti. Il suo è il primo tour dedicato all'osteopatia. "Nel Giugno 2022 ho cominciato il #dottforigliointour, il mio tour personale di visite e trattamenti Osteopatici in diverse città Italiane ed Europee, diventando così l’unico Osteopata itinerante d’Italia e d’Europa", racconta.

Tantissimi personaggi del mondo della tv e dello showbiz si rivolgono a lui. Che da anni studia il corpo umano. Ma anche molti studenti. Perché Foriglio, smart e veloce, ama consigliare ai ragazzi come utilizzare corrette posture durante le ore di studio. Foriglio si lancia anche nel mondo dell'imprenditoria. "Attualmente svolgo la professione di Osteopata e Amministratore presso AF Lab, lo studio che ho fondato agli inizi del 2021, specializzato nel trasformare a livello psico-fisico le persone, elevando il proprio stato di Wellness e salute, mettendo a disposizione dei miei pazienti/allievi tutte le nozioni teorico-pratiche acquisite negli anni e condivise oggi con tutti i collaboratori che lavorano in team all’interno di AF Lab", continua.

Ma chi è Andrea Foriglio? Lui si descrive così:" Da sempre appassionato di Anatomia umana e Sport, sono diventato Dottore in Scienze delle attività Motorie e sportive nel 2015, presso l’Università degli studi di Roma “Foro Italico”.

Terminato il percorso delle Scienze Motorie, ho intrapreso la strada per diventare Osteopata, presso il Centre por l’Etude, la Recherce et la Diffusion Osteopatiques (C.E.R.D.O.), la scuola di Osteopatia più antica d’Italia, fondata da Maurice Audard e Jean Gay. Dopo 6 lunghi anni, tra studi, master e approfondimenti, ho terminato il mio percorso. Sono stato membro dell’ E.A.O. (European Academy of Osteopathy).

Attualmente sono membro del R.O.I. (Registro Osteopati Italiani). Ho avuto l’onore di trattare diverse celebrity e personaggi noti nel mondo dello spettacolo. Sono stato ospite in TV a TV2000 “Il mio medico” come esperto di colonna vertebrale. "Sono diventato socio di diverse start-up nel settore Healthy, Fitness e Wellness, per dare il mio contributo da Welness Expert ed impattare così sulla salute di più persone possibili.