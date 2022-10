Ardea, sbarca il Festival Slow Smoke

06 ottobre 2022 a

Dall'8 al 9 ottobre sul litorale romano di Ardea arriva la prima edizione dello ”Slow Smoke Festival”, due giornate dedicate al fumo lento, che si svolgeranno nella prestigiosa location “La Pineta dei Liberti”, un'area immersa in un’oasi naturale, a soli 30 km dalla Capitale, nella meravigliosa località di Tor San Lorenzo.

Un evento unico nel suo genere, organizzato dall’associazione culturale "Slow Smoke Ardea" che accoglierà tanti appassionati del settore che amano condividere la passione del fumo lento. Un club, dedicato ai fumatori di pipa e di sigaro tra i più grandi d'Italia che ha l'obiettivo di diventare un vero punto di riferimento per tutti gli appassionati della Capitale e della sua provincia, litorale e castelli compresi.

Un'idea nata da due amici, Massimiliano Arangio e Cristiano Rizzo, che nel giro di pochissimi mesi hanno creato un' importante rete tra tabaccherie, aziende, appassionati del fumo e dell'ottima cucina. Un connubio vincente che ha "spopolato" sui social, diventato punto di riferimento non solo a Roma, ma anche nella Regione, al punto di organizzare un vero e proprio Festival con interessanti degustazioni e abbinamenti, mostre di pipe e mostre di vario genere.

Tante le degustazioni, delle migliori marche di sigari caraibici e nazionali, grazie alla partecipazione di Oliva Cigars,Nub e CAIN alla Coloniale Buena Vida, nonché al sigaro Toscano il Kentucky, dal nome americano e cuore italiano, l’unica varietà che dà vita al sigaro Toscano, per il quale sono previste ben due degustazioni con Master Bland ed esperti del settore. Non mancherà per “il mondo Pipa” la presenza di “Savinelli” che riserverà ai presenti due momenti indimenticabili grazie alla collaborazione del birrificio Entire Brewing.

Nella sala Primavera si potrà ammirare l’esposizione ed il mercato dedicato agli artigiani della pipa e del settore in genere. Tutte le degustazioni prevedono un abbinamento con Whisky, Rum, Brandy e distillati pregiati grazie alla Velier SpA che da oltre 75 anni distribuisce liquori e distillati in tutta Italia e alla Distilleria Toscana che sarà presente con le Fonderie del Cacao e il Cioccolato Militare.

Un'occasione per tanti visitatori di partecipare a delle vere e proprie esperienze sensoriali, esclusive degustazioni guidate dagli ambassador delle più grandi aziende nazionali ed internazionali. Presenti, all'interno della manifestazione, inoltre, auto d’epoca grazie all’Airone Auto e Moto Club e grazie all’intervento del Club Ducati Desmo Brothers.

(L’ingresso allo Slow Smoke Festival è gratuito. L’area degustazione è all’aperto, a numero chiuso e aperto al pubblico di soli maggiorenni che hanno prenotato anticipatamente inviando una mail a [email protected] o contattando i recapiti +39 3896307813 - +39 3896874699).