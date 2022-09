Skytg24, programmazione speciale dedicata alle elezioni politiche

23 settembre 2022 a

È partita oggi pomeriggio la programmazione speciale di Skytg24 dedicata alle elezioni politiche di domenica 25 Settembre. Il canale all news diretto da Giuseppe De Bellis trasmette infatti alle 14 (in replica alle 22.00) "Casa Italia, idee a confronto" di fatto l'unico format che ha messo in comparazione i programmi dei principali partiti attraverso il montaggio delle risposte date dai singoli leader e ponendo l'accento esclusivamente sulle idee avanzate per risolvere i problemi più urgenti e rilevanti del Paese.

Sky TG24 sostiene da sempre l'utilità dei dibattiti tra i leader in tv e la loro importanza come momento fondamentale per una partecipazione maggiormente consapevole alla vita democratica del Paese da parte dell'opinione pubblica. Con la scelta di mandare in onda, con una nuova veste, gli interventi degli otto leader di partito, la testata ha provato a trovare una strada alternativa per rendere responsabilmente un servizio ai cittadini e offrire un'opportunità a chi si candida per rappresentarli in un momento cruciale come quello del voto. Nel pomeriggio di oggi, inoltre, a partire dalle 17,

Sky TG24 si collegherà con tutti i comizi di chiusura dei partiti fino a sera. Da domenica poi, a partire dalle 22.30 e fino alle 24.30 di martedi', cinquanta ore di maratona elettorale documenteranno l'esito delle urne nel corso dello speciale "La sfida del voto" in occasione del quale l'intero palinsesto della testata e i suoi giornalisti saranno impegnati a garantire tutti gli aggiornamenti, la lettura e l'interpretazione dei dati delle urne, dall'affluenza ai dati definitivi.

Alla conduzione si alterneranno Fabio Vitale, Valentina Bendicenti, Tonia Cartolano, Roberto Inciocchi, Stefania Pinna, Andrea Bignami, Luigi Casillo, Helga Cossu e Milo D'Agostino. Mentre i dati, illustrati da Alessio Viola, Monica Peruzzi, Paolo Fratter, Roberto Palladino e Alberto Giuffrè, verranno diffusi, per la prima volta in Italia, dal nuovo e innovativo Infinite Studio che si basa sulle più avanzate tecnologie di grafica tridimensionale fotorealistica. Il nuovo studio permetterà infatti di definire un contemporaneo ed esclusivo livello di racconto amplificando le capacità di approfondimento e analisi dei dati stessi come, per il futuro, la possibilità di raccontare le notizie con nuovi linguaggi.

Alle 23 di domenica Sky TG24 sarà in grado di diffondere già i primi instant poll a cura di Quorum/YouTrend, insieme a una stima dei seggi nel nuovo Parlamento e nei collegi uninominali. Più tardi, nel corso della notte, verrà diffuso invece un modello predittivo ("Previsione Real Time") sempre a cura della stessa società di rilevazione, monitorando lo spoglio in tempo reale ed elaborando un modello di previsione dei risultati dei partiti e della distribuzione dei seggi: i dati di scrutinio in arrivo saranno combinati con le distribuzioni storiche del voto e con le variabili sociodemografiche di ogni comune, proiettando una stima del risultato - sia a livello nazionale che sui collegi uninominali - basata su un campione crescente di voti realmente espressi.

Al team dei giornalisti di Sky TG24, che racconteranno i risultati del voto e le reazioni ad esso anche con collegamenti dai quartier generali dei partiti e dalle principali città italiane, si aggiungeranno alcuni opinionisti e analisti.