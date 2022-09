Arrivano i dj del passato, grandi voci a RTL 102.5 Best: Jocelyn & Alessandra, Awanagana, Gianni De Bernardis e Sergio Mancinelli

Francesco Fredella 09 settembre 2022 a

On air. Diretta, come sempre. A RTL 102.5 Best, una delle radiovisioni del gruppo RTL 102.5, arrivano grandi dj della radiofonia italiana. Nomi che tutti conosciamo, voci che sono familiari per intere generazioni. In questo weekend andranno in onda alcune voci storiche: Jocelyn& Alessandra, Awanagana, Gianni De Bernardis, Sergio Mancinelli, che affiancheranno i conduttori già in palinsesto da tempo (Luca Viscardi, Gianni Riso, Sara Calogiuri, Clelia Bendandi, Fabrizio Ferrari, Fabiana Viola, Armando Piccolillo, Nino Mazzarino e Mila). RTL 102.5 Best è una radiovisione amata da milioni di ascoltatori conquistati in questi anni in DAB+ e in streaming su RTL 102.5 Play: la grande piattaforma on demand dove è possibile seguire le dirette, riascoltare le puntate, rivedere i concerti ed usufruire di tanti esclusivi (come ad esempio Graffiti o Rewind, la memoria storica di RTL 102.5).

RTL 102. 5 Best, quindi, scandisce con i più grandi successi del passato la vita di tutti noi perché fa spazio alla musica più bella di tutti i tempi, quelle canzoni che hanno fatto da colonna sonora alle nostre vite dalla metà del secolo scorso ad oggi. Quella musica che ci fa viaggiare nel tempo e nella memoria e che piace anche alle nuove generazioni, che amano la musica di oggi, ma sono cresciuti con la musica che ascoltavano i loro genitori. E' una radiovisione che non abbandona il passato, fatta come si faceva la radio.

"E' sempre una grande emozione, ce l'hai nel Dna. Sono arrivato alla radio per caso nel 1972. Non ero molto convinto, quando ho cominciato non riuscivo a capire chi c'era dietro il microfono. Un inizio casuale, la radio ti entra dentro ed ho capito dopo che dietro al microfono c'era la gente", dice Awanagana prima del ritorno in onda. Attesissimo. Come quello di altri dj del passato. Tutti connessi con RTL 102.5 Best.