Trentino, il crollo gigantesco sul Latemar: viene giù la parete di roccia

01 settembre 2022

Crollo di massi e rocce nel gruppo Latemar al confino fra Trentino e Alto Adige, nell'area della Forcella dei camosci. A dare l'allarme sono stati i gestori del rifugio Torre di Pisa. Gli elicotteri di vigili del fuoco e Soccorso alpino hanno iniziato a sorvolare l'area: non ci sarebbero alpinisti coinvolti ma in attesa degli accertamenti, è sconsigliato percorre i sentieri 18, 22 e 23.

L'allarme è scattato poco prima delle 11 quando un gruppo di escursionisti ha assistito al distacco di roccia, allertando il numero unico per le emergenze. "Da Mattarello si è alzato in volo l'elicottero di Trentino Emergenze che, sorvolando la zona, ha escluso la possibilità di escursionisti coinvolti - assicura il Soccorso alpino -. Il tecnico di elisoccorso e quattro operatori delle stazioni di Moena e val di Fiemme sono stati calati lungo il sentiero 18, che percorre la montagna vicino alla zona del crollo, per invitare gli escursionisti a non proseguire per motivi di sicurezza".