Mara Venier a Santo Domingo e parte lo show al supermercato: "Mi diverto così"

08 agosto 2022

La spesa al supermercato diventa uno show se c’è di mezzo Mara Venier. La conduttrice di “Domenica In”, il contenitore pomeridiano di Rai1, è volata a Santo Domingo, capitale della Repubblica Domenicana dove, insieme al marito Nicola Carraro, possiede una villa meravigliosa con piscina e panorama mozzafiato sull’Oceano. Da qui sta documentando la vacanza su Instagram.

Anche in ferie, Venier non rinuncia ai suoi riti, compreso quella dell’approvvigionamento alimentare che trasforma in un gioco per l’amatissimo nipotino Claudio. Bella e abbronzata, in un reel pubblicato sul suo profilo social, la presentatrice avanza con ben due carrelli pieni di frutta e verdura ma anche di leccornie, carne e pasta. Tutto ciò che serve per esaltare le abilità di cuoca dell’attrice di origine veneta. “Tu porta questo più piccolo, questo è troppo grande… Troppa roba…” dice ridendo al nipote senza però sortire alcun successo.

In sottofondo la voce del figlio che la prende un po’ in giro: “Come a Roma, carrelli pieni, le abitudini non cambiano”, mentre una donna, probabilmente la nuora, offre un gelato alla fragola al piccolo Iaio. Zia Mara, come la chiamano i fan, ha scritto ironica sotto il post: “Il mio posto preferito… alla fine mi diverto solo qua… come potete vedere siamo a dietaaaa” e poi l’hashtag: una romana in Repubblica Domenicana.