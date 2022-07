Tiémoué Bakayoko, il calciatore del Milan fermato dalla polizia: spuntano le pistole. L'errore clamoroso

18 luglio 2022 a

Singolare e spiacevole avventura per Tiémoué Bakayoko, centrocampista del Milan, fermato dalla polizia domenica 17 luglio a Milano, in zona Porta Garibaldi. Il calciatore è stato fermato a un posto di blocco e fatto scendere dall'auto. Da una vettura poco distante qualcuno ha iniziato a riprendere la scena. Dal video emerge la grande tensione dei poliziotti, alcuni hanno la pistola in mano, e immobilizzano il calciatore contro l'auto della polizia per procedere alla perquisizione.

Dal video emerge anche la sorpresa e l'evidente disappunto degli agenti quando scoprono, probabilmente, di aver commesso un errore, forse uno scambio di persona. I poliziotti hanno chiesto scusa al giocatore e le immagini dell'episodio sono finite sui social.

Il momento in cui il poliziotto si rende conto che ha fermato Bakayoko e bestemmia è poesia pic.twitter.com/f3fBRqtL9f — Captain Rossonero - Il Primo Rossonero (@DrGianlucaFumo) July 17, 2022

