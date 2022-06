Ballottaggio Frosinone, "preso per il collo". Scoppia il giallo rissa col Pd. La denuncia del candidato Riccardo Mastrangeli

Domenico Alcamo 26 giugno 2022 a

Subbuglio in una sezione elettorale a Frosinone, dove i cittadini sono chiamati a votare per il ballottaggio. A sollevare la questione è il candidato del centrodestra Riccardo Mastrangeli, che sul proprio profilo Facebook denuncia che un rappresentante della sua lista civica sarebbe stato “preso al collo da politico del Pd”. Sempre nello stesso post, Mastrangeli riporta una dichiarazione del sindaco uscente (centrodestra, al secondo mandato) Nicola Ottaviani: “se le informazioni di queste ore dovessero essere confermate, saremmo davanti ad episodi di violenza che non appartengono alla cultura democratica dei cittadini di Frosinone”.

Anche Ottaviani parla di “noto politico del Pd”. Il Primo Cittadino spiega, senza farne il nome, che costui avrebbe “preso al collo, qualche ora fa, mentre stava rispondendo ad un disabile sulle modalità di voto al seggio numero 5”, un rappresentante di lista a sostegno di Riccardo Mastrangeli. E aggiunge: “auspichiamo che il disabile venga immediatamente ascoltato dalle autorità competenti per ricostruire quanto accaduto”. Dall’altra parte, però, il Pd smentisce. Come riportato sul profilo Facebook del candidato del centrosinistra, Domenico Marzi, una nota del segretario provinciale dei dem esclude la veridicità dell’accaduto: “nessun esponente del Pd ha avuto comportamenti inappropriati dentro i seggi. Anzi, è stato segnalato alle autorità competenti l’assurdo atteggiamento dei rappresentanti di lista di Mastrangeli, intenti a fare campagna elettorale anche in queste ore nelle sezioni di Frosinone”. In attesa di ulteriori sviluppi (da fonti del centrodestra frusinate filtra che il rappresentante di lista in questione si sarebbe recato al pronto soccorso) la certezza è il clima caldo a urne aperte, e non solo sul lato meteo.

