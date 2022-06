Associazione M.Arte, serata speciale per l'anniversario tra premi e ospiti d'eccezione

Pietro De Leo 25 giugno 2022 a

Un parterre d’eccezione è accorso al Museo Crocetti di via Cassia, a Roma, per celebrare il tredicesimo anniversario della costituzione dell’Associazione M.Arte. Una realtà, attualmente guidata dalla giornalista Roberta Di Casimirro, oramai consolidata sul territorio della Capitale e che promuove costanti iniziative di divulgazione, approfondimento, riflessione sui grandi temi dell’attualità e della memoria storica del nostro Paese. Con il coordinamento sapiente di Gianfranco Spiezia, un fitto calendario, durante l’anno, avvicenda convegni, mostre, presentazioni di libri. Riconoscimenti all’eccellenza. E proprio su questo tema, il festeggiamento dell’anniversario lo scorso 21 giugno ha visto anche la consegna del Premio M.Arte, giunto alla terza edizione.

Nel corso della serata è stato consegnato anche quello del 2021, sospeso lo scorso anno per via del Covid. Ed è andato a Gennaro Sangiuliano. Direttore del Tg2 e docente universitario, Sangiuliano è un prolifico saggista che, in fortunate biografie, ha raccontato al grande pubblico la vita dei più grandi leader contemporanei, da Putin a Trump, da Hillary Clinton alla Merkel e Xi Jinping.

L’edizione 2022, invece, è stata assegnata anche a Luigi Cavanna, direttore del dipartimento di Oncoematologia dell’ospedale di Piacenza e nominato, nel 2021, Cavaliere dell’ordine al merito della Repubblica italiana, per meriti sanitari acquisiti durante il passaggio più critico del Covid. Nella serata, inoltre, si è svolta la presentazione di “Storia di un dizionario sentimentale”, volume (incentrato sulle figure di Luciano Cirri e Primo Zeglio) curato da Francobaldo Chiocci, storico inviato speciale e direttore, e Roberta di Casimirro.

