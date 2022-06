Steven Basalari festeggia 100 mila followers su Tik Tok. Il re del "Number one" fa man bassa di vip

Francesco Fredella 20 giugno 2022 a

a

a

Il 25 giugno è atteso Rhove al Number One di Brescia, una delle discoteche più grandi d'Europa. Ma la lista dei big è assai lunga: Central Cee, Rondo, Anna, Slings, Elettra Lamborghini. Questi sono solo alcuni dei nomi che fanno spopolare Steven Basalari, multimilionario, conosciuto sui social dove va fortissimo. Su Tik Tok, dove ha un profilo verificato, brinda ai 100 mila followers in meno di una settimana. Un grande risultato per lui che continua a restare con i piedi per terra. "Devo tutto a mio padre che è scomparso di recente", racconta quando gli telefoniamo. Ed è questo il più grande stimolo di Basalari, che vuole fare sempre meglio scalando le classifiche.



Al Number One sono arrivati anche la super tiktoker Gaia Bianchi, Emis Killa (in foto con Basalari) e Max Felicitas (il re dell’hard), che potrebbe essere uno dei papabili concorrenti del Grande Fratello vip di Alfonso Signorini. E se ci fosse a sorpresa anche Basalari? Chissà. Nessuna indiscrezione per adesso, ma lui - che ha una grande storia da raccontare - potrebbe essere un vero protagonista del reality attesissimo per metà settembre su Canale 5. Insomma, non solo auto di lusso e rombo di motori, Basalari riuscirebbe a sfoderare simpatica e grandi qualità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.