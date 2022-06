Da super station a radio nazionale: l'annuncio al Radio Zeta Future hits live

Francesco Fredella 09 giugno 2022 a

Per Radio Zeta-Generazione Zeta è il grande giorno, non solo l’attesissimo primo Festival dedica ai giovani. Nel corso della conferenza stampa all'auditorium Parco della Musica di Roma, il patron Lorenzo Suraci annuncia: "Dal 25 maggio scorso, Radio Zeta è a tutti gli effetti un’emittente radiofonica nazionale in FM ed in DAB a seguito dell’acquisizione della concessione/autorizzazione nazionale dalla soc. Monradio srl, denominata Radio Orbital, ex radio “Voice Of America”.



Da oggi, dunque, Radio Zeta-Generazione Zeta non è più un’emittente locale e potrà essere ascoltata finalmente su tutto il territorio nazionale. Poi il Presidente di RTL 102.5, Lorenzo Suraci, continua: “Radio Zeta è sempre stata un’importantissima super station. Dal 25 maggio Radio Zeta a tutti gli effetti è la diciottesima Radio Nazionale. Sono emozionato”. Atteso il pubblico delle grandi occasioni all'Auditorium "Ennio Morricone", che con l'evento Radio Zeta Future hits live apre - ufficialmente - la stagione dei live (che era chiusa ormai da tempo). Già dalle prime ore del pomeriggio iniziano ad arrivare i fan di tutti gli artisti più amati dai giovani, che si esibiranno alla Cavea. Arriverà anche Fedez, annunciato a sorpresa alla conferenza stampa di oggi. Fedez canterà la sua nuova hit estiva, che s’intitola “La Dolce Vita”, con Tananai e Mara Sattei.



Tra l'altro, proprio Fedez, il 3 giugno, in radiovisione su RTL 102.5 durante "The Flight" ha aperto le vendite per l'altro grande evento dell'estate, il Power Hits Estate 2022 di RTL 102.5, che si terrà il 31 agosto all'Arena di Verona.

