"Joy per sempre, diario di un commissario di Polizia" tra speranza, riscatto sociale e beneficenza

26 maggio 2022 a

a

a

“Scrivere questo libro è servito non solo a far conoscere a tutti che dono sia stata ed è ancora Joy Francisca per chiunque l’abbia incontrata nella vita, ma anche un racconto di quanto difficili siano le condizioni dei minori non accompagnati soprattutto se finiscono nella rete della mafia nigeriana”. A dirlo Salvatore Blasco, autore del libro "Joy per sempre - Diario di un commissario di Polizia" e vicequestore aggiunto della Polizia di Stato, attualmente dirigente del Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna occidentale.

Domani, sabato 27 maggio, infatti sarà presentato il libro del poliziotto - scrittore alle ore 18:00 al Festival della Legalità e Spiritualità organizzato dall’associazione no profit CalcioSociale, nel quartiere romano di Corviale in presenza di diverse personalità tra cui anche l’imprenditrice romana Barbara Mezzaroma e Gianni Novello che racconteranno le loro storie. Un libro vero, di speranza e riscatto sociale che è stato presentato anche al Salone del libro di Torino in questi giorni.

“La storia di Joy - continua il vicequestore Blasco - evidenzia il serio problema della prostituzione in Italia per i minori non accompagnati ma anche l’importante rete della solidarietà che, attraverso i servizi sociali, si stringe attorno a loro.

Aver visto tutto questo coinvolgimento in questi giorni da parte di tantissime persone mi rende felice, perché sono certo che conoscendo storie come queste si comprende l’importanza del ruolo che hanno le associazioni, le case famiglia e le forze dell’ordine, nell’aiutare chi come Joy ha attraversato l’inferno prima di essere al sicuro. Ma soprattutto queste esperienze sono d’aiuto a chi si trova nelle stesse condizioni e non trova la forza per uscirne e per chi potrebbe fare quel centimetro in più per tendere loro quella mano fondamentale per il loro recupero” conclude.

La presentazione del libro sarà uno degli eventi organizzati dal Calciosociale fra venerdì 27 e domenica 29 maggio, in collaborazione con la Polizia di Stato che, in giornate di festa e vicinanza, sarà presente con propri stand, la banda musicale e la visita dei loro massimi vertici. “Nell’occasione, il ricavato della vendita dei libri sarà devoluto in beneficenza alla nostra associazione che è nata diversi anni fa nell’intento proprio di accogliere e aiutare con percorsi educativi e psicologici attraverso lo sport, i ragazzi in difficoltà, affinché diventino i protagonisti del cambiamento di quelle periferie per ora non all’altezza dei loro sogni”, sottolinea Massimo Vallati, coordinatore dell’Associazione CalcioSociale che conclude: “Noi abbiamo avuto i nostri e le nostre Joy e vederli crescere e realizzarsi è per noi una grande soddisfazione”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.